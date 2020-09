Le poche persone che resteranno accanto a te, valgono tutto

editato in: da

Ci ho messo un po’ a comprendere quanto valore dare alle relazioni che contraddistinguevano le mie giornate, perché c’è stato un tempo in cui, lo ammetto, avevo fame di amore e di affetto.

Così, mi bastava un sorriso e quattro chiacchiere per decidere di aprire il mio cuore a quelle persone, perché in fondo ho sempre pensato di avere un buon fiuto per comprendere i caratteri. E quanto mi sbagliavo!

Ricordo quel periodo come uno dei più dolorosi della mia vita, mentre io davo il cuore agli altri, in cambio ricevevo solo pugnalate alle spalle e tradimenti, uno dopo l’altro. Mi hanno lasciata sola nei momenti più complicati della mia vita, hanno fatto finta di non sentire quando imploravo il loro aiuto e si sono voltati dall’altra parte quando chiedevo solo una mano per rialzarmi.

Perché era facile stare insieme quando tutto andava bene.

Ma poi l’ho capito che in fondo, la colpa era anche un po’ mia. Avrei dovuto valutare con più attenzione di chi fidarmi e a chi affidarmi, perché gli amici, ora lo so, sono come una famiglia che si sceglie. Sono come degli angeli custodi che ci proteggono e che ci accompagnano ovunque, anche quando non sappiamo dove stiamo andando.

Persone che ci accettano esattamente per quello che siamo, coraggiose, forti e fragili, spettinante, fiere e permalose, che scelgono di amare prima i difetti e poi i pregi.

Gli amici veri sono quelli che restano quando i momenti dolorosi prendono il sopravvento sulla felicità e le risate, sono quelli che non hanno paura di trascorrere le giornate ad asciugare le lacrime, anche se questo vuol dire rinunciare a un aperitivo o una serata fatta di spensieratezza.

Sono quelli che restano quando è finita la festa, come ha scritto Gio Evans.