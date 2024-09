Ecco i gadget più particolari e apprezzati online per migliorare la gestione del tuo pet e aiutarti a prenderti cura di lui in modo smart.

L’innovazione tecnologica semplifica ormai ogni aspetto della nostra vita, poteva non aiutarci anche nella gestione dei nostri amici a quattro zampe? I gadget smart per animali offrono una serie di soluzioni innovative che ci permettono di prenderci cura di loro in modo più semplice ed efficace, guadagnando tempo da dedicare all’affetto e al divertimento in loro compagnia e offrendoci opportunità in più per monitorarne salute e benessere, fisico e psicologico.

Dalle lettiere autopulenti ai distributori di cibo programmabili, scopriamo insieme i migliori dispositivi per migliorare la vita dei nostri pet (e la nostra).

Distributore automatico di cibo: pasti puntuali anche mentre sei via

I distributori automatici di cibo permettono di programmare i pasti del tuo animale domestico, cane o gatto che sia, con precisione e puntualità, anche se ti trovi fuori casa. Di solito, questi dispositivi, se pensati per pasto umido e secco, sono dotati di scomparti separati per ogni porzione, garantendo una corretta alimentazione dell’animale al momento giusto.

Molti modelli offrono anche la possibilità di dispensare crocchette, snack e di essere controllati tramite un’app, ad esempio, per chiamare il pet con una registrazione vocale o per vederlo tramite una videocamera collegata. Sono diversi i brand e i modelli disponibili sul web: di seguito puoi trovarne alcuni dei più apprezzati su Amazon.

Distributore automatico con voce registrata UIOOQ: una mangiatoia automatica controllabile tramite app che permette di programmare fino a 10 pasti con porzioni personalizzabili. Ha una capacità di 4 litri e garantisce cibo fresco grazie a un sacchetto essiccante incluso. Riproducendo una registrazione vocale di 10 secondi prima dell’alimentazione, rende i pasti più familiari per l’animale, richiamandone anche l’attenzione. Facile da pulire, supporta sia alimentazione via cavo USB che batterie, garantendo continuità anche in caso di mancanza di corrente o Wi-Fi.

Distributore automatico con telecamera Balimo LENA: ha una capacità di 4 litri ed è controllabile tramite app (Smart Life). Grazie alla telecamera HD con visione notturna e angolo grandangolare di 130°, consente di monitorare i propri animali in qualsiasi momento. Supporta fino a 8 pasti programmabili al giorno, con porzioni regolabili e include un sistema anti-intasamento.

Distributore automatico per cibo umido e secco WellToBe: questo dispositivo 2 in 1 è progettato per somministrare sia cibo secco che umido a gatti e cani, con una capacità di 4 litri. Permette di programmare fino a 4 pasti al giorno per il cibo secco e 1-2 pasti per il cibo umido, mantenendo il cibo fresco per 24 ore grazie a impacchi di ghiaccio inclusi. Dotato di un sistema anti-intasamento e di un indicatore di scarsa quantità di cibo, ha anche una funzione di registrazione vocale per richiamare il pet al pasto.

Lettiere smart con pulizia automatica

Le lettiere smart e autopulenti rappresentano una rivoluzione per l’igiene e la gestione dei felini nelle nostre case. Si tratta di dispositivi in grado di rimuovere automaticamente i rifiuti solidi dalla lettiera, mantenendola sempre pulita e igienizzata e risolvendo una delle attività più scomode e noise legate alla quotidianità dei nostri pet.

Sono molti i modelli disponibili, tutti con funzioni e caratteristiche diverse: alcuni, ad esempio, dispongono anche di sensori che rilevano quando l’animale ha utilizzato la lettiera e attivano il meccanismo di pulizia automaticamente, aiutandoci a individuare eventuali problemi di salute del gatto. Alcuni dei prodotti più apprezzati sul mercato sono:

Lettiera autopulente antiodore PETKIT Pure Max: si distingue per il suo sistema di sicurezza con sensori termici, di peso e infrarossi che garantisce la sicurezza del gatto e previene incidenti. È ideale per famiglie con più gatti o gatti di grandi dimensioni, grazie alla sua ampia capacità di 76 litri. Compatibile con diversi tipi di lettiera, offre una pulizia senza mani tramite l’app PETKIT, che consente di programmare la rimozione dello sporco, monitorare la salute del gatto e attivare un sistema di deodorazione automatica.

Lettiera automatica con controllo da app: più compatta e adatta a gatti di dimensioni fino a 8 kg. Funziona con diversi tipi di lettiera, incluse quelle vegetali e di bentonite e offre due modalità di pulizia: automatica o programmata. Può essere controllata tramite app, che permette di monitorare in tempo reale i dati di utilizzo e attivare la funzione di rimozione degli odori.

Lettiera autopultente senza coperchio PetSafe: pensata per l’uso di lettiera in cristalli, assorbe immediatamente l’urina e asciuga i rifiuti solidi, eliminando gli odori. A differenza delle altre due, non richiede manutenzione per settimane grazie ai vassoi monouso rivestiti in plastica che evitano perdite e mantengono le superfici pulite. Il design aperto senza coperchio e il contatore igienico integrato permettono di monitorare facilmente la salute del gatto, registrando la frequenza di utilizzo della lettiera.

Attenzione: è importante valutare bene l’acquisto di questo dispositivo. In primo luogo considerando misure e dimensioni, in quanto è di solito più grande rispetto ad una lettiera classica. I gatti, poi, si sa, non amano tanto i cambiamenti: per questo occorre riflettere su personalità e abitudini del gatto, che potrebbe ritenere stressante il passaggio ad un dispositivo “meccanico” di questo tipo.

Collare GPS: per localizzare il tuo amico a quattro zampe

I collari GPS sono indispensabili per garantire la sicurezza del tuo cane: questi dispositivi, infatti, permettono di localizzare il tuo animale in tempo reale tramite un’app sullo smartphone. Molti modelli offrono anche funzionalità aggiuntive, come la creazione di geofence (aree sicure) e il monitoraggio dell’attività fisica. Alcuni dei collari GPS più popolari su Amazon sono:

Collare Tractive GPS: un collare compatto e leggero, con un’autonomia della batteria fino a 10 giorni. Offre una localizzazione GPS costante e illimitata con copertura mondiale, permettendo di seguire ogni passo del cane e creare recinti virtuali per notifiche anti-fuga. Oltre al tracciamento, monitora l’attività fisica, il sonno e il benessere dell’animale, aiutando a individuare potenziali problemi di salute. Include anche una funzione di registrazione delle passeggiate tramite l’app Tractive, per tracciare i percorsi e le avventure condivise. Disponibile anche in versione mini per gatti.

Localizzatore GPS per cani PitPat: questo dispositivo per cani consente una localizzazione satellitare in tempo reale, senza bisogno di segnali Wi-Fi o Bluetooth, garantendo un raggio illimitato e precisione anche al buio. Include una SIM gratuita a vita e la batteria ha una lunga durata, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Impermeabile, leggero e comodo, ha funzionalità aggiuntive come il monitoraggio dell’attività fisica e del riposo, consigli nutrizionali personalizzati e controllo del peso, il tutto sviluppato in collaborazione con veterinari.

GPS per cani Kippy EVO: offre sicurezza e tracciamento in tempo reale per cani e gatti, senza bisogno di attivare pacchetti telefonici separati, poiché include una SIM preinstallata. Oltre a localizzare gli animali, monitora anche la loro salute, fornendo suggerimenti personalizzati basati su più di 8 attività. Include funzionalità come recinti virtuali e notifiche per garantire una comunicazione efficace con l’animale, migliorando il suo benessere e prevenendo fughe.

Videocamera smart: per tenere d’occhio il tuo pet anche a distanza

Le videocamere smart per animali sono davvero un toccasana per l’ansia da separazione (nostra e dei nostri pet) e per la preoccupazione di non poter sapere come stanno cani e gatti a casa mentre non ci siamo. Permettono di tenere d’occhio l’abitazione e di interagire con l’animale tramite smartphone, vedendolo e parlando anche attraverso microfoni e altoparlanti, da qualsiasi parte del mondo, o anche di dispensare snack a distanza e di tenergli compagnia giocando.

Anche in questo caso abbiamo l’imbarazzo della scelta. Ecco alcuni dei prodotti più apprezzati sul mercato:

Furbo Dog Camera a 360°: consente una visuale completa della stanza con qualità video Full HD e visione rotante a 360°, oltre a uno zoom 4x per non perdere nessun dettaglio, nemmeno al buio, grazie alla visione notturna a colori. L’audio bidirezionale consente di ascoltare e parlare con la famiglia e gli animali, mentre il lancio di croccantini regolabile permette di interagire con il cane a distanza, riducendo l’ansia da separazione. Gli avvisi intelligenti, inclusi quelli per che segnalano quando il cane abbaia e le emergenze domestiche, offrono notifiche in tempo reale per la massima sicurezza.

Telecamera interattiva Petcube Bites 2 : un’altra opzione popolare, con un design elegante, che offre un monitoraggio completo 24/7 con video HD in diretta, audio bidirezionale, grandangolo, visione notturna e zoom. Consente di lanciare croccantini da remoto, sia manualmente che tramite programmazione automatica, con un dispenser lavabile in lavastoviglie. Inoltre, invia avvisi personalizzati di movimento e suono grazie a un sistema di intelligenza artificiale.

: un’altra opzione popolare, con un design elegante, che offre un monitoraggio completo 24/7 con video HD in diretta, audio bidirezionale, grandangolo, visione notturna e zoom. Consente di lanciare croccantini da remoto, sia manualmente che tramite programmazione automatica, con un dispenser lavabile in lavastoviglie. Inoltre, invia avvisi personalizzati di movimento e suono grazie a un sistema di intelligenza artificiale. Enabot EBO telecamera robot: dotata di un sensore per evitare ostacoli e un design che consente di tornare in posizione verticale se capovolta, questa videocamera robot può muoversi nell’ambiente e interagire con gli animali tramite accessori giocattolo fai-da-te, come piumette già comprese nella confezione. Con il suo ampio campo visivo di 118°, permette di catturare ogni momento prezioso.

La tecnologia offre una vasta gamma di soluzioni innovative per migliorare la vita dei nostri animali domestici: scegliendo il dispositivo giusto, potrai garantire al tuo animale un benessere e una sicurezza maggiori.