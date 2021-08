Ferragosto: le origini della festa

Il 15 agosto in Italia si celebra Ferragosto. E mentre tutti sono intenti a organizzare gite fuori porta, weekend al mare o in montagna, feste in spiaggia e cene in giardino, vale la pena scoprire perché nel nostro Paese questa festa è così sentita.

Per scoprire le origini del giorno più atteso dell'estate, dobbiamo fare un salto indietro nell'Antica Roma. Come il nome stesso suggerisce, infatti, Ferragosto stava a indicare l'arrivo delle feriae Augusti (riposo di Augusto), un periodo di pausa dal lavoro e di festeggiamenti, istituito proprio dall'imperatore Ottaviano Augusto.

Le feriae Augusti

Durante le feriae, che potevano durare settimane, gli antichi romani, lontani dal lavoro nei campi, organizzavano feste e dedicavano le loro giornate solo ed esclusivamente allo svago e al relax. Celebravano così la fine dei lavori agricoli omaggiando Conso, il dio della terra e della fertilità. Ma questo periodo coincideva anche con la giornata dedicata alla dea Diana, che cadeva esattamente il 13 agosto. La festa pagana, comunque, iniziava il 1° agosto e si protraeva anche per tutto il mese.

La festa nazionale religiosa

Fu nel VII secolo che la Chiesa Cattolica assimilò questa ricorrenza per celebrare l'Assunzione di Maria al cielo, secondo il quale la madre di Gesù raggiunse il paradiso con il corpo e con l'anima. Questa fu poi fissata il 15 agosto e da quel momento si è trasformata in una festa nazionale religiosa, anche piuttosto sentita. Per la tradizione cristiana si tratta, infatti, di una festa di precetto.

Ferragosto, oggi

Tuttavia, la popolarità di questa giornata, quella giunta fino ai giorni nostri, trova le sue origini durante il ventennio fascista. Durante questo periodo, infatti, vennero istituiti dei treni speciali celeri per i servizi festivi popolari. Si trattava dei treni di Ferragosto che permettevano alle persone di raggiungere le più famose località turistiche proprio in estate. Così gli italiani hanno iniziato a celebrare il 15 agosto con feste, sagre, gite e viaggi, portando questa tradizione fino ai giorni nostri. Se siete del Sud tra i vostri ricordi c'è sicuramente la classica pasta al forno di Ferragosto da mangiare sotto l'ombrellone. Quello delle spiagge affollate invece non è solo un ricordo, ma una realtà ancora oggi: il mare resta la meta preferita degli italiani per festeggiare il capodanno d'estate.