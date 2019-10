Questa è la bambina più bella del mondo

editato in: da

Occhi verdi, capelli biondi e fluenti, sorriso radioso e un carattere “peperino”. Si chiama Alina Yakupova, ha 6 anni ed è la bambina più bella del mondo.

Nata in Russia, a Mosca, nel 2013, Alina è una baby modella di successo. Ha iniziato la sua “carriera” quando aveva solo 4 anni e ha già lavorato con brand di tutto rispetto. Testimonial del brand italiano Monnalisa Kids e di alcuni brand russi come Yudashkin e Gloria Jeans, ha posato anche per alcune rinomate riviste, tra cui Grazia e Instyle.

Notata per la sua bellezza, Alina è stata definita la bambina più bella del mondo e ha tutte le possibilità per poter sfondare nella moda. Seguita dall’agenzia per modelli e attori bambini President Kids Management, la bambina che sta incantando il mondo è sempre più richiesta.

Nonostante la giovane età, Alina è una vera professionista proprio come afferma il manager Roman Kukhar: “Sono sicuro che il segreto del successo di Alina risiede non solo nella sua bellezza soprannaturale, ma anche nel duro lavoro e nel costante sviluppo personale”.

Alina ha anche un profilo Instagram, gestito dalla madre, che conta già più di 26.000 followers. Qui condivide gli scatti dei servizi fotografici che la ritraggono, aggiornando i fan sui suoi impegni lavorativi che la vedono spesso in giro per il mondo. Ogni giorno i suoi seguaci si sbizzarriscono a commentare le sue foto con complimenti come “Bella principessa”, “Questa bambina a 6 anni è più bella di quanto sarò mai” e molti altri, elogiando la sua straordinaria bellezza.

Tuttavia, la bella Alina non è la prima bambina russa ad essere diventata famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Prima di lei Kristina Pimenova e Anastasia Knyazeva avevano incantato tutti con il loro aspetto da bambole.

Il suo futuro sembra molto roseo e sicuramente la sua carriera sarà molto lunga e la riempirà di gioia, anche se al momento si sta perdendo alcuni degli istanti più belli che i bambini “comuni” vivono durante l’infanzia. Ci auguriamo che questo lavoro “da grandi” non le faccia dimenticare di giocare come tutti i suoi coetanei.