Chi è Ekaterina Mizulina, la “nuova fidanzata di Putin”

Fonte: IPA Putin

Vladimir Putin, leader politico russo, non fa trapelare molte notizie sulla sua vita privata. Infatti, a parte Ljudmila Škrebneva, consorte dell’importante politico, sposata nel 1983, in seguito, poche notizie sono state confermate, negli anni, sui suoi amori. La relazione con la moglie è finita ufficialmente nel giugno 2013, dopo tanti anni d’amore, l’arrivo di due figlie e altrettanti nipoti.

In seguito, diversi nomi femminili sono stati affiancati a quello di Vladimir Putin ma lui non si è mai sbilanciato a confermare le indiscrezioni che girano sul suo conto. Gli ultimi rumors vorrebbero al fianco del leader politico una nuova fidanzata, Ekaterina Mizulina.

Ekaterina Mizulina, cosa sappiamo su di lei?

La vita di Vladimir Putin è avvolta nel riserbo. Infatti il leader politico non svela quasi nulla su quanto gli accade, fuori dai riflettori del mondo governativo. In ogni caso dai media internazionali è trapelata una notizia riguardo alla possibile nuova fidanzata del leader politico. Secondo le ultime notizie dei media ucraini, infatti, Vladimir Putin si sarebbe fidanzato, adesso, con Ekaterina Mizulina. La nuova fiamma del leader politico sarebbe una politica russa di 39 anni, come riportato da Libero Quotidiano.

Secondo le indiscrezioni, Ekaterina Mizulina, quindi, è un volto noto del mondo istituzionale del grande paese europeo. Secondo altri rumors, inoltre, la politica russa sarebbe impegnata su alcune cause vicine alla linea governativa di Vladimir Putin. Infatti, come riportato da Leggo, la fidanzata del polito europeo avrebbe, negli anni, sposato la causa della censura delle notizie, diffuse online, contro la guerra russo-ucraino. Inoltre Ekaterina Mizulina avrebbe appoggiato la scelta di varare delle legislazione anti-LGBT in Russia.

Vladimir Putin e la sua fidanzata, quindi, avrebbero una forte sintonia anche a livello governativo e sposerebbero la stessa visione politica del grande paese europeo. Ekaterina Mizulina sarebbe, quindi, una grande sostenitrice del tradizionalismo russo.

Ekaterina Mizulina, l’aspetto da Barbie girl

Ekaterina Mizulina è presentata dal gossip internazionale come la nuova fidanzata di Vladimir Putin, ma poco sappiamo sul conto della politica russa. La nuova fiamma del presidente sarebbe a capo dell’Associazione russa dei partecipanti al mercato dell’industria di Internet, Safe Internet League. Il profilo social di Ekaterina Mizulina conta un numero relativamente basso di seguaci, circa duemila.

Dalle foto condivise dalla politica russa sul suo canale digitale ufficiale, si evince che la nuova fidanzata di Vladimir Putin sarebbe di una bellezza davvero rilevante. Infatti la politica avrebbe dei lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri. I lineamenti perfetti del viso, farebbero di lei il classico tipo Barbie girl, che solitamente piace molto al leader russo. Ekaterina Mizulina è figlia di un’altra donna, impegnata nel mondo della politica del grande paese europeo. Infatti la mamma della nuova fidanzata di Vladimir Putin sarebbe la senatrice russa Yelena Mizulina.

Le indiscrezioni sulla nuova relazione del presidente della Russia sono arrivate come un fulmine a ciel sereno quando, da anni, il nome del presidente russo era legato a un’altra donna, Alina Kabaeva. Anche questo rapporto amoroso, però, non è stato mai confermato del leader politico. Da questo passato legame si vocifera che siano nati perfino dei figli illegittimi.