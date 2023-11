Fonte: IPA Emma D'Aquino conduce Amore Criminale 2023: la prima puntata sul caso di Aurelia Laurenti

Riparte da un delitto che ha lasciato tanto dolore e sgomento, riparte dalla storia di Aurelia Laurenti la nuova stagione di Amore Criminale, che per l’edizione 2023 vede nuovamente alla conduzione Emma D’Aquino. La prima puntata va in onda su Rai 3 alle 21,20 di giovedì 16 novembre.

E sul piccolo schermo si ripercorre il caso vita di Aurelia Laurenti e il suo femminicidio per mano dell’uomo che avrebbe dovuto amarla, il padre dei suoi due figli che – invece – l’ha uccisa il 25 novembre 2020, proprio nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne.

Il programma va in onda dal 2007 e ripercorre episodi di cronaca nera che vedono come protagoniste donne uccise dagli uomini, con lo scopo di accendere un faro su eventi tragici e dolorosi, sulla piaga della violenza sulle donne.

Amelia Laurenti, la sua storia

Aurelia Laurenti e Giuseppe Mario Forciniti si sono conosciuti da adolescenti, al mare. Un amore nato in vacanza, come spesso accade. Ma che ha saputo resistere a lungo. Dieci anni, infatti, era durata la loro relazione a distanza. Poi, insieme, erano andati a convivere in una villetta in provincia di Pordenone. A completare il quadro erano arrivati anche due figli.

E Aurelia Laurenti si dedicava proprio alla famiglia, a quei due figli di otto e tre anni all’epoca dei fatti. Un sogno avverato per quella giovane, ma che presto si è infranto. Infatti, il rapporto con il compagno è diventato molto conflittuale, precipitando in una spirale discendente che ci porta fino al 25 novembre del 2020.

Aurelia aveva 32 anni e la sua vita si è interrotta quel giorno, per mano del compagno, che l’ha uccisa con 19 coltellate. Brutali e violente, scagliate con forza su viso e collo di Aurelia Laurenti.

Dopo il delitto, a quanto pare, lui si sarebbe presentato in Questura con le mani che portavano ancora le tracce di sangue. Prima tentando di denunciare una rapina e, in seguito, ammettendo la verità. La condanna, nonostante l’accusa avesse chiesto l’ergastolo, era stata inizialmente di 24 anni. Scesi poi a 22, di recente, dopo un accordo.

Di Amelia Laurenti, della sua storia drammatica e dolorosa di violenza, del suo omicidio avvenuto proprio nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, parlerà la prima puntata di Amore Criminale 2023.

Amore Criminale 2023, torna il programma di denuncia

Realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità, Amore Criminale è un programma storico di Rai 3. In onda dal 2007, ogni puntata racconta la storia di una donna uccisa per mano di un uomo.

Nel corso del tempo si sono avvicendate diverse conduttrici come Luisa Ranieri e Veronica Pivetti, ma dal 2022 al timone c’è Emma D’Aquino. Ed è stata lei a spiegare all’Ansa: “Per me condurlo non è solo una soddisfazione professionale, ma personale, perché mi sono sempre occupata di questi temi e Amore criminale è veramente un programma di servizio pubblico – spiega -. Non è solo lavoro, è sposare la causa, un progetto, nel quale non si fa solo il racconto dei femminicidi ma si prova anche a dare delle linee guida”.

Amore Criminale ha come obiettivo la “denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne” e, come spiegato sul sito di RaiPlay: “La redazione accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana”.

Regia di Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli, la prima puntata va in onda su Rai 3 alle 21,20 di giovedì 16 novembre.