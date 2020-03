Vestiamoci da casa... ma con stile!

editato in: da

In questi giorni in cui tutta l’Italia è confinata in casa, abbiamo più che mai bisogno di normalità, bisogno di pensare positivo e di dedicarci, almeno un minimo, a delle cose belle. Per questo motivo, una buona idea potrebbe essere quella di prenderci ancora maggior cura di noi, di evitare di metterci in modalità “sciatteria domestica”, perché “tanto non dobbiamo vedere nessuno”. Beh, ragazze, forza: è ora di darsi una sistemata! Ecco qualche idea per voi per avere un po’ di stile anche in casa.

Vestiamoci da casa con stile: abbiniamo i colori

Non è necessario metterci in jeans e camicia, possiamo tranquillamente restare con i nostri amati leggins e una maxi maglia (come la sottoscritta in questo preciso momento), ma cerchiamo almeno di abbinare i colori! Anche la tuta andrà benissimo, ma fate in modo che il pezzo sotto e il pezzo sopra si parlino, che non sembrino appartenere agli armadi di due persone diverse!

Vestiamoci da casa con stile: aboliamo il pigiama

Per quanto i pigiami taglio a uomo siano meravigliosi (io li amo), resistiamo alla tentazione di restare con addosso il pigiama tutto il giorno, anche se l’unica compagnia che abbiamo è quella del gatto, che in questo momento sta probabilmente facendo più vita sociale di noi. È un gesto d’amor proprio, un’azione anti sciatteria: al mattino alziamoci, laviamoci, pettiniamoci e cambiamoci. Facciamolo per noi stesse, per guardarci allo specchio con un sorriso!

Vestiamoci da casa con stile: comode sì, trasandate no

Sarà molto più facile se, per le nostre cose “da casa” non abbiamo solamente il peggio dell’armadio. Anzi, già che ci siamo, un bel decluttering potrebbe essere un’attività utile da svolgere in questi giorni. Evitate di indossare capi usurati o macchiati, destinateli alle pulizie di fondo o a quando imbiancherete casa. Questi piccoli gesti possono esserci utili sempre, a prescindere dal periodo di quarantena. Chi è elegante, lo è anche tra le mura domestiche, anche senza bisogno di truccarsi e mettersi i capelli in piega. Bastano un po’ di ordine e di pulizia!