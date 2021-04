Puma sceglie Winnie Harlow per lanciare la nuova Ocean Queen Collection

editato in: da

Dai mari più profondi arriva l’ispirazione di Puma per la nuova collezione di sneakers, apparel ed accessori.

Si chiama Ocean Queen Collection ed è indossata dall’ambassador di Puma, Winnie Harlow, la modella che ha fatto della vitiligine il suo punto di forza.

Siete pronte per una giornata di spiaggia? Puma vi accompagna con sneakers dal massimo comfort dato dall’innovativa schiuma Rider Foam e un mix di colori ispirati al mare, come bright acquamarine, yellow e soft pink.

Diverse versioni come le Cruise Rider, con base in open mesh e sovrapposizioni in suede, l’iconico Formstrip in pelle metallica e dettagli silver.

Oppure le RS-Curve, con intersuola alta sottolineata da sottili linee rosa e gialle che la rendono armonica, ridimensionando otticamente l’altezza.

Sneakers molto, molto femminili, colorate.

Se preferite uno stile più “aggressive” potete scegliere le Ocean Queen, non vi stancherete mai di guardarle, tanti sono i dettagli.

Una collezione di accessori sportivi dedicata al mare e alle sue sfumature. Bellissimi i capi con stampe ispirate alle onde e alla sua meravigliosa spuma bianca.

Ocean Queen Collection fa parte della piattaforma She Moves Us di Puma che celebra donne impegnate nella promozione della cultura e dello sport per ispirare le altre donne in tutto il mondo.

Winnie Harlow, simbolo di inclusione, determinazione e forza contro il bullismo che le ha fortemente condizionato la vita, è stata scelta come ambassador di Ocean Queen Collection.

Una fonte di ispirazione e di riscatto per tutte le persone che lottano contro ogni tipo di discriminazione.

La nuova PUMA Ocean Queen Collection è disponibile online al sito PUMA, nei PUMA Store e presso selezionati retailer.