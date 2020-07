editato in: da

Potremmo definire la playsuit una specie di sorellina minore e più sbarazzina della jumpsuit, ossia la tuta intera (non da ginnastica ovviamente!). Fresca, leggera e super estiva, è il capo perfetto da portare adesso: vediamo qualche idea per indossarla con stile!

Playsuit, la minituta dell’estate: floreale

La fantasia floreale è deliziosa d’estate, anche in versione playsuit! Se vi sentite più a vostro agio con colori più soft, optate per un fondo scuro, come il nero o il blu. Se la fantasia floreale è particolarmente colorata, scegliete per uno degli accessori uno solo dei colori della fantasia, mentre l’altro abbinatelo al fondo della playsuit.

Playsuit, la minituta dell’estate: business

Chi ha detto che la playsuit sia un capo solo sportivo e sbarazzino? Se le gambe sono il vostro punto di forza e il contesto lo consente, una playsuit dal taglio pulito e indossata con sotto una camicia bianca è l’ideale anche per un look più business. Aggiungete una borsa a mano e scarpe stringate a uomo e sarete perfette. Il tocco in più? Un paio di occhiali oversize.

Playsuit, la minituta dell’estate: con accessori mix and match

Amate le fantasie? Allora il mix and match è lo stile che fa per voi! Scegliete una fantasia per la vostra playsuit e una totalmente diversa per gli accessori, ad esempio: quadri e fiori, pois e tartan, righe e quadretti. Attenzione: look adatto a chi non ama passare inosservato!

Playsuit, la minituta dell’estate: in jeans

Sportivissima e adatta anche alle giovanissime, la playsuit in jeans è perfetta per un look super casual! Abbinatela ad accessori divertenti, come borse o pochette con scritte o tonalità colour pop. Ai piedi, la calzatura ideale sono le sneakers, anche chunky per le giovanissime. Quanto al colore del denim, l’ideale per l’estate è la tonalità chiara.