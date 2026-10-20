Allo show di Victoria's Secret 2026, l'attrice più austera e sexy di Hollywood ribalta i canoni della seduzione puntando su un outfit sartoriale e un accessorio irriverente

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GettyImages Nicole Kidman con la cravatta detta legge

Esiste una sensualità che non ha bisogno di essere gridata, e Nicole Kidman ne è l’assoluta custode da tutta la vita. L’ennesima masterclass di fascino e sexytudine (rigorosamente senza bisogno di outfit succinti) arriva direttamente dal luogo dove la seduzione, per definizione, la fa da padrona: il front row del Fashion Show di Victoria’s Secret del 18 ottobre 2026.

Mentre la passerella e il parterre celebravano trasparenze, pizzi e lingerie a vista, l’attrice australiana più bionda tra le bionde ha catalizzato i flash dei fotografi ribaltando completamente le regole del gioco. La sua arma segreta? Il power dressing declinato in una versione “office siren” irresistibile, sofisticata e incredibilmente chic.

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Il diktat per l’autunno: rubare dal guardaroba di lui

Il look di Nicole è un tripudio di eleganza androgina che gioca magistralmente con i contrasti. Protagonista della parte superiore è una classica camicia bianca , dal taglio leggermente oversize, rigorosamente abbottonata fino all’ultimo bottone del colletto. A spezzare il candore del tessuto interviene il vero pezzo forte dell’outfit:, declinata nelle sfumature calde e avvolgenti del bordeaux e del marrone. Il tocco di genio dello styling risiede nel modo in cui questo accessorio è stato indossato: lasciato scendere dritto e infilato con disinvoltura all’interno di una, lunga esattamente fino al ginocchio.Il risultato èche mescola l’austerità sartoriale a un magnetismo puramente femminile. La silhouette a tubino della gonna esalta la figura senza strizzarla mentre la combo tra la camicia dal fit rilassato e la cravatta geometrica aggiunge quel sapore garçonne che rende l’intero ensemble moderno e cool.

A volte non c’è assolutamente nulla di più seducente di un capo d’abbigliamento maschile indossato con la giusta dose di sicurezza, carisma e mistero. E il nostro guardaroba autunnale non aspetta altro che prendere appunti. La cravatta, da sempre relegata all’armadio di lui, si conferma così l’accessorio statement di questo autunno, capace di stravolgere e dare carattere anche al più rigoroso dei look da ufficio.

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Per replicare la lezione di stile di Nicole Kidman senza cadere nell’effetto “divisa scolastica”, il segreto è bilanciare le proporzioni:

La camicia giusta ha il taglio da ”lui”: mettiamo da parte i modelli troppo avvitati o elasticizzati. Punta su un popeline di cotone strutturato ma dal taglio boxy o leggermente oversize.

mettiamo da parte i modelli troppo avvitati o elasticizzati. Punta su un popeline di cotone strutturato ma dal taglio boxy o leggermente oversize. La scelta della cravatta : le tinte unite nei colori scuri troppo austere. Optate per modelli vintage in seta, magari con un pattern regimental o a micro-motivi, privilegiando le palette autunnali come il burgundy (colore principe dell’anno), il cioccolato fondente o il verde bosco.

: le tinte unite nei colori scuri troppo austere. Optate per modelli vintage in seta, magari con un pattern regimental o a micro-motivi, privilegiando le palette autunnali come il burgundy (colore principe dell’anno), il cioccolato fondente o il verde bosco. Lo styling: il dettaglio che fa davvero la differenza è infilare la punta della cravatta all’interno del girovita della gonna o di un pantalone a vita alta, creando un continuum visivo che slancia la figura.

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