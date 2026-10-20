Nicole Kidman divina in cravatta. Il dettaglio di stile da copiare questo autunno

Allo show di Victoria's Secret 2026, l'attrice più austera e sexy di Hollywood ribalta i canoni della seduzione puntando su un outfit sartoriale e un accessorio irriverente

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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Nicole Kidman divina in cravatta. Il dettaglio di stile da copiare questo autunno
GettyImages
Nicole Kidman con la cravatta detta legge

Esiste una sensualità che non ha bisogno di essere gridata, e Nicole Kidman ne è l’assoluta custode da tutta la vita. L’ennesima masterclass di fascino e sexytudine (rigorosamente senza bisogno di outfit succinti) arriva direttamente dal luogo dove la seduzione, per definizione, la fa da padrona: il front row del Fashion Show di Victoria’s Secret del 18 ottobre 2026.
Mentre la passerella e il parterre celebravano trasparenze, pizzi e lingerie a vista, l’attrice australiana più bionda tra le bionde ha catalizzato i flash dei fotografi ribaltando completamente le regole del gioco. La sua arma segreta? Il power dressing declinato in una versione “office siren” irresistibile, sofisticata e incredibilmente chic.


Il look di Nicole è un tripudio di eleganza androgina che gioca magistralmente con i contrasti. Protagonista della parte superiore è una classica camicia bianca, dal taglio leggermente oversize, rigorosamente abbottonata fino all’ultimo bottone del colletto. A spezzare il candore del tessuto interviene il vero pezzo forte dell’outfit: una cravatta dal taglio prettamente maschile, declinata nelle sfumature calde e avvolgenti del bordeaux e del marrone. Il tocco di genio dello styling risiede nel modo in cui questo accessorio è stato indossato: lasciato scendere dritto e infilato con disinvoltura all’interno di una gonna nera a matita, lunga esattamente fino al ginocchio.
Il risultato è un’estetica da “segretaria sensuale” che mescola l’austerità sartoriale a un magnetismo puramente femminile. La silhouette a tubino della gonna esalta la figura senza strizzarla mentre la combo tra la camicia dal fit rilassato e la cravatta geometrica aggiunge quel sapore garçonne che rende l’intero ensemble moderno e cool.

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Il diktat per l’autunno: rubare dal guardaroba di lui

A volte non c’è assolutamente nulla di più seducente di un capo d’abbigliamento maschile indossato con la giusta dose di sicurezza, carisma e mistero. E il nostro guardaroba autunnale non aspetta altro che prendere appunti. La cravatta, da sempre relegata all’armadio di lui, si conferma così l’accessorio statement di questo autunno, capace di stravolgere e dare carattere anche al più rigoroso dei look da ufficio.

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Per replicare la lezione di stile di Nicole Kidman senza cadere nell’effetto “divisa scolastica”, il segreto è bilanciare le proporzioni:

  • La camicia giusta ha il taglio da ”lui”: mettiamo da parte i modelli troppo avvitati o elasticizzati. Punta su un popeline di cotone strutturato ma dal taglio boxy o leggermente oversize.
  • La scelta della cravatta: le tinte unite nei colori scuri troppo austere. Optate per modelli vintage in seta, magari con un pattern regimental o a micro-motivi, privilegiando le palette autunnali come il burgundy (colore principe dell’anno), il cioccolato fondente o il verde bosco.
  • Lo styling: il dettaglio che fa davvero la differenza è infilare la punta della cravatta all’interno del girovita della gonna o di un pantalone a vita alta, creando un continuum visivo che slancia la figura.
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