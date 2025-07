Il look da sirenetta conquista l’estate con le mermaid skirts (che adorerai)

L’estate 2025 celebra una femminilità fantasy e decorativa, che non ha paura di brillare, proprio come una moderna sirenetta

GettyImages Gonna pailettes stile mermaid skirts

C’è un trend che sta conquistando le passerelle, i social e i guardaroba delle trendsetter: le mermaid skirts con paillettes e perline. Ispirate all’estetica eterea delle sirene e alla voglia di brillare anche di giorno, queste gonne diventano il capo statement dell’estate 2025, perfette per chi vuole un look scenografico ma incredibilmente attuale.

Corte o lunghe, le gonne a sirena ornate con perline, jais, microcristalli e paillettes riflettenti reinterpretano l’idea di glamour estivo con un tocco di mistero marino. Il taglio è sempre lo stesso: aderente sui fianchi, si apre leggermente sul fondo, disegnando una silhouette morbida e fluida, che richiama il movimento dell’acqua. Ma è il ricamo a fare la differenza: superfici lavorate con cura artigianale, ispirazioni marine, sfumature madreperlacee e dettagli tridimensionali.

Scopriamo i modelli più belli e sensuali dell’estate per non passare inosservata e sentirti una vera sirenetta!

Mini mermaid skirts: la minigonna che viene dal mare

Azzurra come il mare e riflettente come il sole quando illumina l’increspatura delle onde, questa minigonna pailettes azzurre è un vero e proprio inno all’estate!

Con fodera interna e chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura, abbraccia i fianchi senza segnare.

Zara

Acquistala ora a 39,50€

Direttamente dal fondale marino di un’isola sperduta nell’oceano, questa gonna in pailettes marrone sabbia è perfetta per un look da sera sofisticato e mai volgare. Abbinala ad accessori oro e capi tono su tono, oppure osa con un accessorio a contrasto (ad esempio viola, turchese o corallo), per dare un tocco più grintoso.

Zara

Tua a 39,50€

La minigonna a sirena più furba che ci sia è di Zara ed è perfetta perché è a pantaloncino (anche se non sembra!). Il taglio è svasato a vita alta con fodera interna (quindi, non trasparente). Facile da abbinare e pratica anche per ballare, andare in bicicletta e camminare in città.

Zara

Con un click, a soli 29,95€

Lunge, sexy e sinuose come la coda di una sirena

The Drop, disponibile su Amazon, come sempre, non sbaglia un colpo. Ed ecco che ha creato la mermaid skirts lunga perfetta: disponibile in 3 colori (blu, cioccolato o argento), è sinuosa e brillante quanto basta per non passare inosservate. Puoi indossarla in estate con un top ma anche d’inverno con un maglione oversize, sandalo con calzino e accessori tono su tono.

Amazon

Tua a 52,90€ su Amazon

Lunga, con perline e pailettese, a vita bassa ma lunga fino ai piedi: al confine tra una Sirenetta moderna e un’odalisca che vien da terre lontane, questa mermaid skirt diventerà la tua gonna preferita per l’estate (ed è anche low cost). Blu come il mare, rosa come le conchiglie, arancione come i pesci tropicali, rosso come il corallo o verde come il mare profondo… tu che colore scegli?

Amazon

Solo 19,07€ su Amazon!

