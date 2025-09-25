Con una fantasia accattivante, progettato per stare bene con ogni fisicità e visto anche in tv: l'abito per tutte è a un prezzo favoloso

Capi colorati, che si fanno notare e che lasciano il segno: quando si scelgono gli outfit si cerca sempre di trovare un valido compromesso tra look comodi ed eleganti, di carattere, ma anche pratici da indossare in ogni occasione.

Ecco, quindi, che un abito che sta bene a tutte, griffato e super in sconto diventa l’ossessione fashion che vale la pena avere nel nostro guardaroba. Come il mini – dress vincitore di una puntata di Making the cut, la serie Amazon Original con Heidi Klum e Tim Gunn, che vede dieci stilisti da cinque Paesi alle prese con sfide in cui mettono alla prova il loro talento.

E il look vincente del quinto episodio della seconda stagione è firmato Gary Graham, stilista newyorkese che ha creato un abito sotto il ginocchio, adatto a tutti i corpi, nei colori intesi della terra e con una fantasia accattivante.

Perfetto davvero per tutte e a un prezzo super conveniente.

L’abito di Making the cut che sta bene a tutte

Ha una forma e uno stile che sta bene a tutte, è l’abito di Making the cut, un programma condotto da Heidi Klum e Tim Gunn di Amazon Original che vede mettersi alla prova alcuni stilisti. E uno dei look vincitori è proprio questo mini-dress firmato da Gary Graham, realizzato al 97% in cotone e al 3% in elastan.

La fantasia ha i colori della terra: varie sfumature di marrone, beige, crema con qualche sferzata di giallo e azzurro, e lo rendono il capo adatto a ogni occasione. Perfetto con i scarpe flat, ma ancora più favoloso con tacchi o zeppe, è versatile e comodo, si adatta a un look da giorno, ma può stupire anche come outfit da sera.

Ora questo abito griffato e da passerella può essere nostro a un prezzo davvero basso, diventando uno di quei capi da avere nell’armadio versatili e perfetti per ogni occasione. Basta scegliere l’accessorio giusto e non ha bisogno di altro per farci sentire a nostro agio e favolose.

Tutto quello che devi sapere sull’abito di cui non potrai più fare a meno

Firmato da Gary Graham, l’abito vincitore della quinta puntata di Making the cut è super comodo e strutturato in modo da enfatizzare ogni tipologia di corpo. È aderente sul busto, con la mezza manica e lo scollo rotondo. Per segnare il punto vita è arricciato, per poi aprirsi in una gonna con svasatura sull’orlo che rimane apia, non stringe ma rende il fisico ancora più a clessidra.

E, per un’ulteriore comodità, ha una cerniera nascosta che lo rende anche veloce e semplice da indossare. E ci fa sentire bene in tutte le situazioni.

Lo si trova in tutte le taglie: dalla più piccola alla più grande, regalando uno stile unico e inconfondibile a chi lo indossa. Il designer che lo ha progettato è noto per i jacquard, per le stampe e ricami e questo look racchiude un po’ della sua anima e del suo stile. Ora si può avere a un prezzo piccolo grazie allo sconto.

Uno degli abiti di Making the cut Perfetto per tutte, questo mini-dress ha una bella fantasia e uno stile che lascia il segno

