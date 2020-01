L’Haute Couture di Giambattista Valli in mostra a Parigi

editato in: da

Giambattista Valli non sfila a Parigi eppure lo si apprezza ancora di più, grazie alla mostra-evento – fortemente voluta ed ideata dallo stilista quasi in antitesi con le più tradizionali sfilate – nel prestigioso palcoscenico della Galleria nazionale Jeu de Paume.

Estro, eccentricità e fantasia, un’ode allo sfarzoso e al creativo lavoro artigianale, che trova la sua massima espressione in una collezione sublime. Noto al pubblico per la sua ultima collaborazione con il colosso di moda H&M, per cui ha realizzato l’autunno scorso alcuni abiti divenuti iconici, la magia delle sue linee è protagonista di una kermesse dal sapore sofisticato fatta di drappeggi, ruche, plissé e scenografiche code.

I colori

Come prima cosa vi diciamo subito quali saranno i colori che detteranno legge: Rosa Nero e Bianco.

Le Fantasie

Lo stilista italiano ha portato a Parigi un tocco di originalità su temi classici come le fantasie a fiori, arricchendoli di magia. La ss20 vuole infatti essere il racconto di un gruppo di muse impersonate dalle modelle, immerse in un giardino fiorito.

Gli accessori

Naturalmente gli accessori non potevano mancare: cappelli di raso, tacchi a punta molto sexy e le magnifiche maniche a puff su miniabiti e giacche svasate.

La linea

Avete presente un gazebo? Ecco gli abiti sono ispirati a queste strutture in cui una linea portante sostiene una vegetazione che vi si annoda intorno in un equilibrio armonico. Le stoffe avvolgono il corpo delle modelle con degli abiti e morbidi giri per poi tornare placidamente nel corpo del vestito.