La rivincita dei colletti: come portarli con stile

A cosa pensate se vi dico la parola “colletti“? Chi penserà ai grembiulini di scuola, chi agli abiti della domenica che mettevamo quando eravamo piccole, soprattutto se la nostra infanzia si è svolta a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Bene, dimenticate tutto questo: adesso i colletti sono super glamour e si portano con outfit sportivi e casual. Vediamo qualche idea di look!

Come indossare il colletto: sopra la giacca

Se una mattina vi svegliate e non sapete come vestirvi e, soprattutto, se amate lo stile parisien, allora fate un giro dall’account Instagram di Leia Sfez, it girl parigina super chic che personalmente amo moltissimo. Guardate come indossa, con grande nonchalance, il collettone traforato sopra ad una giacca a quadri e ai jeans. Il tocco in più? La collana a catena. Très chic.

Come indossare il colletto: con il chiodo

Come rendere romantico il colletto? Con un chiodo in pelle! Indossatelo in modo che stia sopra al collo della giacca e completate il look con un paio di jeans: il casual elegante che ci piace!

Come indossare il colletto: con i pantaloni a vita alta

Se volete aggiungere un tocco anni ’70, provate la camicia con il colletto insieme ad un paio di pantaloni a vita alta in microfantasia. Completate il look con una borsa bon ton e un paio di décolleté con il tacco largo e sarete perfette.

Come indossare il colletto: XL

Se amate i colletti alla follia, niente paura: potete sceglierli in versione XL! L’importante come sempre sarà sdrammatizzarli: con un cappotto dal gusto vintage, con un paio di pantaloni colorati o in fantasia o con una borsa oversize.

Come indossare il colletto: non solo bianco

Le camicie con il colletto non sono solo bianche: ne basta una in fantasia ed è subito effetto Downton Abbey (per chi non conoscesse la serie TV, attenzione: crea dipendenza!). Capi di questo genere sono molto particolari, nel senso che caratterizzano in modo deciso il look, quindi dobbiamo dosarli con attenzione. Detto questo, se amiamo i look romantici o vintage, i colletti fanno proprio per noi!