Il Gioiello Religioso: tra moda e spiritualità, un simbolo da indossare

Rosari, croci e Madonne, i gioielli religiosi sono l’espressione più alta di fede e stile. Non a caso negli ultimi anni hanno conquistato moltissime persone, diventando un punto di collegamento fra spiritualità e moda. L’ideale per creare look meravigliosi, senza rinunciare alla propria fede, indossando qualcosa che è molto di più di un semplice accessorio.

Il significato del gioiello religioso

Medaglie sacre, angeli, croci, rosari o mani di Fatima, i gioielli religiosi hanno da sempre un enorme valore spirituale e personale. Si tratta di molto di più di semplici accessori, ma di vere e proprie opere d’arte con un significato profondo.

Il gioiello religioso, d’altronde, ha alle spalle una lunghissima storia di migliaia di anni. In tantissime tradizioni e culture infatti questi gioielli sono stati usati come simbolo di spiritualità, forza e fede. La croce cristiana, ad esempio, rappresenta un simbolo di fede conosciuto in tutto il mondo e viene spesso indossato come pendente di una collana o ciondolo.

Il rosario è invece un gioiello molto apprezzato, spesso indossato da personalità importanti, guru della moda e star, usato per la preghiera ed elemento fashion. D’altronde i gioielli sacri e religiosi possiedono un significato profondo per chi sceglie di indossarli. Possono rappresentare un’espressione della fede, ma essere anche una fonte di ispirazione, protezione o confort. Pensiamo, ad esempio, alla medaglia di San Cristoforo, che protegge dai pericoli durante i viaggi.

Moda e spiritualità: il ritorno dei gioielli religiosi

Da sempre moda e spiritualità possiedono un legame fortissimo. Era il 1956, infatti, quando le celebri sorelle Fontana decisero di presentare il pretino, ossia un abito ispirato al talare indossato poi da Ava Gardner con una collana con la croce.

Negli anni Ottanta poi la croce e altri gioielli sacri sarebbero apparsi al collo di personaggi celebri come Billy Idol, ma anche Micki Steele delle Bangles, Debbie Harry dei Blondie e Madonna. Proprio la popstar è stata colei che ha sfoggiato maggiormente i gioielli religiosi, passando dalle croci ai rosari.

Da allora questi gioielli sacri non hanno mai abbandonato le passerelle. Li abbiamo visti sugli abiti di Christian Lacroix e nei look firmati Oscar De La Renta, passando per Versace, John Galliano, Vivienne Westwood, Alexander McQueen e Dolce&Gabbana.

Come indossare i gioielli religiosi: look e stili da provare

Come abbinare il gioiello religioso? Questo accessorio è in grado di rendere unico ogni look, regalandogli eleganza e audacia a seconda degli accostamenti. La collana è senza dubbio fra i gioielli sacri più apprezzati, da abbinare in base allo scollo per esaltare al massimo la silhouette.

Con uno scollo rotondo, ad esempio, sarebbe meglio puntare su collane di media lunghezza, capaci di seguire le linee del collo. Lo scollo a V profondo invece si abbina alla perfezione a pendenti con dimensioni intermedie, perfetti per allungare otticamente il collo.

Gli abiti con scollo quadrato invece andrebbero indossati con collane religiose di media lunghezza e dotate di un volume medio. Infine lo scollo a barca è perfetto con catene sottili e lunghe.

In generale l’arte di abbinare i gioielli agli abiti permette di esplorare stili differenti e valorizzarli. Chi cerca un look casual chic, ad esempio, dovrebbe abbinare jeans e camicie e bracciali e catene sottili in argento oppure oro.

Per un look in stile bohémien l’ideale sarebbe puntare su ciondoli religiosi, bracciali sacri e pendenti. Non solo: i gioielli religiosi sono ottimi anche per chi cerca uno stile woman at work e per chi desidera un look glamour.

Personalizzazione e artigianalità nei gioielli religiosi

Incisioni, materiali preziosi e design su misura consentono di rendere il gioiello religioso ancora più significativo, bello e unico. Per trovare l’accessorio giusto è fondamentale puntare su esperti in manifattura, in grado di utilizzare tecniche artigianali, capaci di curare ogni dettaglio e di non lasciare nulla al caso.

A pochi passi da San Pietro si trova un luogo iconico per chi cerca un gioiello religioso. Si tratta di Capriotti Religious, un laboratorio in cui vengono realizzati prodotti di altissimo profilo. Esperti artigiani e appassionati fra queste mura danno vita a creazioni straordinarie. Dei pezzi unici curati in ogni aspetto. Nel catalogo troviamo anelli, collane, catene e croci della pace, ma anche icone, placche, medaglie miracolose, porta rosari con rosario, medaglie: gioielli sacri creati con grande cura ed enorme passione.