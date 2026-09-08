Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La tendenza Y2K più cute e nostalgica dell'autunno

C’è un potere magico nelle icone della nostra infanzia: riescono a nutrire e coccolare la nostra bambina interiore, anche quando, anagraficamente, quell’età spensierata l’abbiamo superata da un pezzo. Negli ultimi tempi, l’industria della moda ha iniziato ad attingere a piene mani a questa confortante sensazione di nostalgia, abbracciandola indipendentemente dall’estetica di partenza.

L’ossessione del fashion system per il passato, infatti, è andata ben oltre i semplici portachiavi kitsch o i piccoli accessori da collezione da attaccare allo zaino. I personaggi che ci facevano compagnia da bambine compaiono sempre più spesso in vere e proprie collaborazioni sartoriali, affiancati a nomi sorprendentemente ambiti. La buona notizia? Non serve necessariamente svaligiare le boutique di lusso per abbracciare questo trend. Che vogliate fare un tuffo nei ricordi o semplicemente aggiungere un tocco giocoso ai vostri look autunnali, ecco i protagonisti di questa tendenza e i nostri pezzi preferiti da acquistare subito.

Snoopy: il bracchetto che ha conquistato l’alta moda

Abbiamo capito che si faceva sul serio nel momento in cui il nome di Snoopy ha iniziato a spuntare accanto ad alcuni dei designer più in voga. Quest’anno, una vera e propria schiera di pesi massimi della moda ha creato capi su misura per l’amato bracchetto: parliamo di brand del calibro di Adidas, LUAR, AREA, BODE, Kith, Coach e Sandy Liang, solo per citarne alcuni. Durante le recenti esposizioni newyorkesi a lui dedicate, anche altri amatissimi personaggi dei Peanuts come Charlie Brown, Lucy e Sally, hanno fatto la loro comparsa, celebrando lo stile inconfondibile e senza tempo nato dalla penna di Schulz. Siete pronte a portare un po’ di questa estetica “Peanuts-chic” nel vostro guardaroba quotidiano?

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Hello Kitty: da icona kawaii a popstar globale

Naturalmente, Snoopy non è l’unico idolo dell’infanzia ad aver ricevuto il “trattamento alta moda”. Hello Kitty è da decenni in prima linea su tutto, dalle t-shirt grafiche alle borse di lusso, ma andare in tour mondiale con Bruno Mars? Questo sì che è un vero flex. Considerando che sia Mars che Hello Kitty vantano fan base devotissime, enormi e culturalmente variegate, questa accoppiata dimostra la capacità unica della gattina della Sanrio di trascendere le generazioni, le estetiche e le culture. Hello Kitty non è più solo un cartone animato: è una dichiarazione di stile e di identità.

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Per quanto riguarda quale sarà il prossimo personaggio animato a dominare le passerelle e i nostri armadi, dovremo solo aspettare e vedere. Ma ciò che separa una collaborazione intelligente da una semplice (e noiosa) mossa commerciale (il classico merch banale) si riduce, in fin dei conti, allo storytelling. Se fatte bene, queste intersezioni inaspettate offrono ai brand un modo fresco e genuino di entrare nella vita dei fan, introducendo al contempo i personaggi del nostro cuore a un pubblico tutto nuovo. E noi, non vediamo l’ora di indossarli.

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