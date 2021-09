Genny: tra mare e città, la sfilata PE 2022

Un tuffo tra le acque azzurre della Grecia, quello della collezione primavera/estate 2022 di Genny.

La sfilata presentata alla Fashion Week milanese da Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa della Maison, è ispirata ai colori del mare, nei toni blu navy, azzurro, rosso geranio, giallo pastello e l’immancabile bianco.

Tanti tagli. Obliqui, a semicerchio o squadrati, i tagli compaiono sui bei vestiti da sera bianchi o neri con inserti effetto metallo che richiamano gli sprazzi di sole sulle onde. La sera è anche corto a colori per le allegre cene estive, con abiti color azzurro, scollo all’americana e schiena scoperta.

Per le serate eleganti, la donna Genny indossa maxi abiti di paillette ricchi di sfumature iridescenti e sensuali, spesso impreziositi da ricami.

I bomber oversize si portano come copricostume, i cycling shorts sono indossati su top o con giacca avvitata.

Le tute sono un altro pezzo forte della collezione di Genny. Sono bianche con profonda scollatura simmetrica oppure nere con divertente collo alla marinara, profili bianchi e monogramma.

Un omaggio alla femminilità in tutte le sue sfumature, per una donna che anche in vacanza non rinuncia alla propria eleganza e riafferma la volontà di guardare allo urban style anche in vacanza.

Il lino effetto denim è usato sul trench primaverile con ampi revers. I pois sono stampati in artistiche sfumature dal blue bianco o rosso e bianco.

Un ricordo dei selciati in pietra delle stradine delle isole greche.

Tanti i richiami al mare negli accessori, dalle borchie sulle borse, ai sandali con tacco di pelle intrecciata, alle cinte con maglia marinara, alle catene delle borse.

Un viaggio in relax tra le onde del Mediterraneo, ma che strizza l’occhio all’eleganza metropolitana.