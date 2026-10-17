Dua Lipa ci mostra come un total look nero può diventare perfetto per l’aperitivo perché gioca con le illusioni ottiche e nasconde una sorpresa

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il look total black di Dua Lipa può essere replicato senza spendere una fortuna

C’è un periodo dell’anno in cui sembra che non abbiamo nulla da metterci e quel periodo si chiama mezza stagione, più nello specifico primavera e autunno. Ed eccoci qui di nuovo alle prese con look che sembrano troppo estivi o troppo invernali, fino a quando tra i vari feed di Instagram non ci siamo imbattute in quello di Dua Lipa che ha sfoggiato un look semplicissimo che ci ha fatto totalmente riconsiderare il guardaroba autunnale. La cantante ha sfruttato il look a Parigi, proviene direttamente dalla collezione Primavera/Estate 2027 di Ferragamo.

Il look di Dua Lipa a Parigi nasconde una sorpresa

Quest’estate grazie a Dua Lipa abbiamo replicato alcuni dei look più glam della stagione e anche questo autunno è la nostra musa ispiratrice pronta a sorprenderci. In un post Instagram la cantante si è fatta immortalare con indosso un body nero a canotta in tessuto a costine con scollo tondo. La silhouette aderente mette in risalto al figura senza segnarla anche perché a rendere l’insieme femminile sono le ampie aperture sui fianchi. A completare l’outfit ci pensa una gonna a tubino nera lunga appena sotto il ginocchio dal taglio formale.

Quello che a prima vista sembra un completo gonna e body nasconde una sorpresa incredibile: in realtà il completo è un vestito il cui effetto ottico del due pezzi è dato dalla cintura in vita bordeaux con fibbia rettangolare dorata. Una scelta stilistica che rende la scelta di Dua Lipa ancora più interessante proprio per i suoi contrasti. Il vestito a tubino dal taglio formale viene modernizzato dai cut-out sui fianchi che unito alla cintura a contrasto danno vita a un outfit che sta bene dall’ora dell’aperitivo fino a sera: inoltre non devi aggiungere neanche altri accessori, perché il vestito fa tutto da solo.

Come ricreare il look di Dua Lipa in versione low cost

La bellezza dell’outfit della cantante sta tutto nell’effetto sorpresa che anche noi possiamo ricreare in versione low cost visto che si può sostituire il vestito con quello che a colpo d’occhio ci aveva colpito: il body e la gonna a tubino.

Per quanto riguarda il body, online ci sono diversi modelli a prezzi contenuti con cut-out non solo sui fianchi, dipende dal risultato più o meno sensuale che vuoi ottenere. In alternativa hai la possibilità di sostituire il body con una semplice canotta nera a coste.

Gatamiau Body elasticizzato con cut-out

Gatamiau Body con cut-out

Offerta Aottori Canotta con cut-out

Per la gonna a tubino, invece sceglie un modello a vita alta, in tessuto elasticizzato, ma che non segni la figura.

Amazon Essentials Gonna a tubino

Lancry Gonna nera al ginocchio

THE GYM PEOPLE Gonna nera a vita alta

Il look di Dua Lipa è semplice e pulito, quindi il nostro consiglio è di ridurre al minimo gli accessori, senza rinunciare a quello che il punto forte dell’outfit dell’artista la cintura bordeaux slim in pelle o similpelle lucida con fibbia dorata in modo da mettere in evidenza la vita con discrezione.

CaserBay Cintura bordeaux con fibbia dorata

LumiSyne Cintura bordeaux skinny

CaserBay Cintura bordeaux in pelle

L’effetto ricreato dalla cantante è un total look sui toni del nero illuminato con accenni di colore come la cintura e le scarpe décolleté a punta in verde oliva, due nuance che appartengono alla palette autunnale e che si equilibrano perfettamente tra di loro. Completa il tutto un paio di collant velati sempre sul nero.

Se dopo l’aperitivo hai intenzione di continuare la serata, puoi aggiungere un blazer oversize che rende il look caldo e più elegante.

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