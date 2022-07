Converse time: come indossare la scarpa cult che sta bene con tutto

Fonte: Getty Images, Gaelle, Velasca, Giovanni Raspini Come indossare le Converse All Star

Le Converse All Star fanno parte delle calzature che hanno fatto la storia della moda: sneakers iconiche di una generazione, continuano a restare sulla cresta dell’onda, capo cult per chi ama un determinato genere grunge, rock e street style, che non ha età e resta sempre attualissimo. Vediamo insieme come indossarle per creare tanti look diversi, dedicati ad occasioni d’uso differenti.

Come indossare le Converse All Star: con il blazer e il pantalone scampanato

Se volete rendere più cool e un blazer che magari risulterebbe un po’ monotono, un’ottima idea è quella di indossare un paio di All Star. Potete portarle sotto ad un jeans dal taglio asciutto, se il blazer è over, oppure ha un taglio maschile. Altrimenti, per un look più cool potete indossare un jeans dal taglio scampanato, che andrò a coprire parzialmente la scarpa, lasciandone però fuori la suola iconica.

Come indossare le Converse All Star: con il tailleur

Come rendere super cool un tailleur? Con un paio di Converse! Potete scegliere le classiche bianche o nere e, per rendere il look più sofisticato, abbinarle al top sottogiacca. Per quanto riguarda la borsa, potete scegliere un ton sur ton oppure staccare con un modello in colore a contrasto.

Come indossare le Converse All Star: con l’abito asimmetrico

Se avete caviglie e polpacci sottili, potete indossare un abito o una gonna asimmetrica. Lo spacco muoverà la figura e contribuirò a darle aria e leggerezza. Nella mezza stagione, indossate un trench o un blazer dal taglio over e sarete perfette!

Come indossare le Converse All Star: con la mini e i calzettoni

Se avete polpacci sottili, un’ottima idea è quella di far spuntare sotto alle vostre Converse un paio di calzettoni in fantasia e di indossare una mini in modo da allungare le gambe. Per quanto riguarda la parte superiore del corpo, non fasciatevi: meglio tagli morbidi per un look più comfy e chic.

Come indossare le Converse All Star: con l’abito a fiorellini

Il modo migliore per sdrammatizzare un abito dal gusto provenzale e magari un po’ troppo lezioso? indossare un paio di Converse! In primavera estate potete completare il look con borsa di paglia o di tela, in autunno una giacca in denim o un chiodo in pelle saranno perfetti per aggiungere un tocco glam rock.