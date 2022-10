Fonte: Unsplash Brand sostenibili di capi spalla: ecco quali scegliere

La sostenibilità si sa, passa in larga parte anche da quello che indossiamo. Adesso che l’autunno è arrivato, perché non scegliere di indossare anche un capo spalla che sia non solo amico dell’ambiente, ma anche di chi lo abita? Ecco qualche brand da seguire su Instagram!

Premessa

Parlando di capi spalla, soprattutto se parliamo di quelli autunnali o invernali, ci sono due cose a cui fare attenzione, oltre alla provenienza della manifattura, ovviamente. Il primo è il tipo di tessuto utilizzato. Se è tessuto sintetico, per esempio, come nel caso degli impermeabili, dei piumini o delle giacche a vento, l’ideale sarebbe che la fibra fosse rigenerata e non vergine, in modo da impattare il meno possibile sull’ambiente.

Stesso dicasi per quanto riguarda eventuali imbottiture: va da sé che piume d’oca e simili non sono la scelta migliore in termini di etica, ma anche nel caso di imbottitura sintetica, meglio se viene realizzata con materiale riciclato.

YSM – Your sustainable mood

I piumini di YSM sono reversibili e dalla linea over e comodissima, realizzati interamente in Italia e con il controllo capillare di tutta la filiera.

Stutterheim

Brand sostenibile svedese che realizza impermeabili davvero di tutti i tipi e per tutti i gusti: da quelli più semplici a quelli più particolari sia in termini di tagli che di materiali utilizzati, tutti a basso impatto ambientale.

By Brown

Marchio olandese che realizza impermeabili e giacche cerate dal taglio ultramoderno e supertecnico, interamente in Europa.

Dépêche-toi

Questo marchio italianissimo realizza trench genderless prodotti con tessuti riciclati e a sua volta 100% riciclabile, perchè le fibre di cui è composto possono tornare ad essere materia prima.

Lazzari

Brand veneto di abbigliamento, tutto realizzato con attenzione sia per la scelta dei materiali che per quanto riguarda dettagli e finiture. I loro capi spalla, dai cappottini ai trench, sono di un’eleganza senza tempo, quel classico bon ton che non stanca mai.