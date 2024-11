Sta bene con tutto, è elegante ed è la nostra nuova ossessione per l'autunno inverno 2024: come indossare il blu navy, le idee di stile

Fonte: Getty Images / IPA Blu navy, come indossarlo nell'autunno inverno 2024

Avvolgente, elegante, alternativo ma – soprattutto – di tendenza: è il blu navy il colore dell’autunno inverno 2024 che ci aiuta a sfoggiare look sofisticati ma senza dover indossare il “solito” nero. Va bene in ogni occasione e può essere declinato in ogni stile: dagli eccentrici mix and match, agli outfit da sera, fino ad abiti, completi e maglioni.

Negli ultimi mesi lo abbiamo visto in più di un’occasione indossato dalle star e copiarle è il modo perfetto – e più divertente – per scegliere con che altri capi abbinarlo per essere di tendenza e sfoggiare quell’eleganza senza tempo che piace tanto ed è perfetta nelle situazioni più formali.

Tutti gli stili e i modi per indossarlo dalla mattina alla sera, come le celeb insegnano.

Blu navy, perché questo colore è la nostra nuova ossessione

Sta bene con quasi tutto, è scuro come la notte, è versatile e chic: il blu navy è il colore da scegliere se si sta pensando di arricchire il proprio guardaroba con qualche capo senza tempo.

Tantissime celeb lo stanno sfoggiando in occasioni molto diverse mostrando quanto sia facile abbinarlo o quanto sia favoloso anche per un total look. Oltre a questo, lo si può indossare a qualsiasi ora del giorno, perché è extra chic di sera, ma va benissimo anche la mattina, per un outfit casual o per andare in ufficio.

Parola d’ordine: non avere paura di eccedere, perché il blu navy, come il nero, non è mai troppo.

Blu navy, il maglione che sta bene con tutto

Pantaloni neri, jeans, oppure beige. Ma anche con una gonna con fantasia a piacere. Cosa abbinare a questi capi? Naturalmente un maglione blu navy: elegante e classico, si adatta a ogni tipologia di look e con tutti i colori. Infatti non si deve temere a sperimentare fantasiosi mix and match, poiché si abbina alla perfezione anche con il bordeaux.

La cantante Madison Beer, ad esempio, ha accolto la notizia della sua nomination ai Grammy con un post social in cui sfoggia un pullover di questo colore con lo scollo a V e il fit leggermente ampio, ma i modelli che si possono indossare sono davvero tantissimi e di tutte le fogge.

Se questo non bastasse sta davvero bene con ogni look: dai jeans, ai pantaloni skinny, fino a gonne e modelli a palazzo. Anche i colori a cui abbinarlo sono i più disparati: dal nero, al bianco, senza dimenticare beige, marrone e molti altri.

Un modello simile è quello proposto da Amazon Essentials, che ha una vestibilità classica ma leggermente aderente anche se confortevole. Ha scollo, polsini e orlo con dettagli a coste.

Maglione Amazon Essentials Con scollo a V perfetto con tutti i look

In cotone e con il classico motivo a treccia, l’altro maglione proposto sempre da Amazon Essential: morbidissimo e a grammatura media, è il capo da avere nell’armadio, comodo e di qualità.

Amazon Essentials, maglione in cotone Con motivo a treccia è comodo ed elegante

Un altro capo da sfoggiare in tutte le occasioni è il maglione a collo alto, questo è a marchio Amazon e in morbido pile: molto caldo, fascia il corpo ma risulta al tempo stesso particolarmente confortevole.

Offerta Maglione a collo alto In pile, caldo e perfetto per affrontare le basse temperature

Camicia che passione, ma sceglila blu navy

Carolina Crescentini l’ha sfoggiata con un completo nero, dettando le regole per uno stile chic e d’effetto: stiamo parlando della camicia blu navy, un altro di quei capi che possono fare la differenza nell’armadio.

E se lei ha scelto un tessuto leggero, che ne accarezza il corpo, noi possiamo optare anche per altri stili in base ai nostri gusti personali e a patto di seguire la regola che si deve indossare quello che ci fa sentire bene.

Fonte: Getty Images

È impalpabile e molto sofisticata la camicia proposta da Beyove, realizzata al 95 per cento in poliestere e al 5 per cento in elastan, è leggera e adatta a tutte le occasioni: quelle più informali e quelle che richiedono una dose extra di classe.

Beyove, camicia leggera e impalpabile Un capo extra chic per tutte le occasioni

Ha lo scollo a V la camicia di Nonsar al 100 per cento in poliestere e dal design classico. Il tessuto è traspirante, leggero e di alta qualità. Da indossare tutti i giorni.

Ha un fit che abbraccia il corpo, infine, la camicia di Vincenzo Boretti aderente, con pince in vita e con collo kent. I polsini sono lunghi, il tessuto è composto al 72 per cento da cotone ed è pensata per sottolineare la silhouette.

Camicia di Vincenzo Boretti Abbraccia il corpo, e sottolinea le forme

Completo giacca e pantalone blu navy

Un’altra accoppiata vincente è quella del completo composto da giacca e pantalone e declinato nel blu navy. Claudia Pandolfi ha sfilato sul red carpet con due capi oversize e senza nulla sotto, per donare un tocco di sensualità all’outfit.

Fonte: Getty Images

Come replicare? Ad esempio, indossando un tailleur da donna di Ava Luke, che regala alla figura un aspetto elegante e sofisticato in ogni momento della giornata, grazie alla vestibilità perfetta che segue il corpo e ne sottolinea le forme, ma senza essere eccessivo. È il completo da avere sempre nell’armadio.

Tailleur da donna di Ava Luke Giacca e pantaloni che abbracciano le forme

È composto da due pezzi in velluto ed è super elegante il completo di Botong: blazer con chiusura a doppiopetto e pantaloni che scendono a palazzo, per un look d’effetto e che lascia il segno.

Completo di Botong Giacca e pantaloni in velluto

Vestiti da sera (ma non solo)

Come detto, il blu navy è un colore estremamente elegante che sta bene in ogni momento della giornata, compresa la sera. Ce lo insegna Michelle Hunziker che ha sfoggiato un lungo vestito che le abbraccia le forme durante un red carpet. La conduttrice ha scelto un modello a collo alto, maniche lunghe e profondo spacco.

Fonte: IPA

Noi possiamo optare per un capo semplicissimo ed essenziale: saranno poi gli accessori a fare la differenza. L’abito di Reoria, ad esempio, è lungo fino ai piedi, con spalline sottili e regolabili e una leggera scollatura sulla schiena.

Abito Reoria Lungo fino ai piedi, con spalline regolabili e attillato

Elegantissimo, poi, quello di Ever – Pretty in poliestere, con lo scollo a V e le ampie maniche: è l’abito da indossare per una cerimonia o una serata importante. E in blu navy si lascia senza fiato con eleganza.

Abito da sera con scollo a V Lungo, con una bella scollatura e le maniche larghe

L’opzione sportiva e per tutti i giorni è il vestito corto di Irevial: a collo alto, aderente, arriva poco sopra il ginocchio e si può abbinare a degli stivali, dei mocassini oppure delle scarpe con tacco.

Offerta Vestito di Irevial Modello corto, con collo alto e maniche lunghe

Accessori, la sciarpa per un look casual e caldo

Sarah Jessica Parker ci insegna sempre a creare look pazzeschi che nascono da mix and match sofisticati. Ad esempio, quello visto sul set di And just like that dove ha indossato una lunga gonna di jeans, con giacca elegante e grande sciarpa. Il colore di questo accessorio? Blu navy, ovviamente.

Anche noi possiamo sfoggiarne una, ad esempio questa grande sciarpa di Riiqiichy, che misura 200 per 70 centimetri. Favolosa sopra ogni look, riesce a dare carattere a tutto ciò che si indossa.

Stola blu navy Di grandi dimensioni per dare un tocco particolare e caldo a ogni outfit

Modello simile quello di Maamgic: una sciarpa con frange in tinta unita e misto cotone, che risulta morbido al tatto.

Sciarpa da donna Morbida e in misto cotone

