Black and white: idee di look in bianco, nero e tocchi di colore

Il bianco e il nero sono due colori trasversali, che bene o male abbiamo tutte nel nostro armadio. Ecco qui qualche idea per voi per indossarli abbinati ad un colore diverso, in modo da rendere il look completo ed elegante!

Bianco e nero e un tocco di colore: perché aggiungere il colore?

Un tocco di colore aggiunto al nostro look, soprattutto se la base è neutra, quindi nera o bianca, è l’ideale per rendere l’insieme più sofisticato. Perché? Perché ci consente di aggiungergli un po’ di personalità. Attenzione: non significa che chi veste solo in bianco e nero non abbia personalità, affatto: semplicemente, aggiungendo un dettaglio in una sfumatura a contrasto, riusciamo ad attirare l’attenzione su un punto focale, magari deviandola anche da una parte del nostro corpo che sentiamo come un punto di debolezza. Pensiamo ad esempio ad un foulard colorato al collo: sposterà l’attenzione sul décolleté. Una scarpa rossa invece la devierà sulla parte inferiore delle gambe.

Bianco e nero e un tocco di colore: un capo over

Un gilet colorato indossato sopra ad un total look nero o bianco sarà il terzo pezzo che darà fluidità alla figura, soprattutto se abbiamo forme morbide, o, ad esempio, se vogliamo mascherare un pochino i fianchi

Bianco e nero e un tocco di colore: il focus sul décolleté

Una spilla coloratissima e XXL su una giacca nera, un foulard al collo, una collana a grani grossi aiuteranno a riempire il décolleté. Vi consiglio questi trucchi in particolare se avete poco seno, ma una bella linea delle spalle e del torace e non vi disturba l’idea di fasciarlo con top o maglie aderenti. Un accessorio vi aiuterà ad aggiungere volume.

Bianco e nero e un tocco di colore: e se il colore fosse l’oro?

Per colore qui intendo qualunque cosa che non sia nero o bianco e che aiuti a staccare nell’insieme. Anche i dettagli metal quindi si presteranno benissimo allo scopo e anzi, vi doneranno un tocco di luce in più, soprattutto se portati sotto forma di accessorio.