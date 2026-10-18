Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le ballerine animalier regalano un mood grintoso all'outfit

Ci sono delle stampe che non ci stancheremo mai di indossare perché sanno essere evergreen, moderne e sanno sempre come conquistarci: l’animalier è tutto questo. La stampa riesce a trasformare persino l’outfit più semplice in un look grintoso e di carattere.

Questo autunno abbiamo deciso che non vogliamo fermarci a giacche, cappotti o pantaloni, la stampa animalier arriva direttamente sui nostri piedi con una scarpa che proprio come la stampa è senza tempo, ma sempre attuale. Stiamo parlando delle ballerine. Apprezzate dalle fashioniste e da chi le ha trasformate nelle loro scarpe must per la praticità e l’eleganza, nel momento in cui incontrano la stampa animalier si trasformano in una calzatura grintosa che dona un tocco wild al nostro outfit. Praticamente perfetta da indossare da mattina a sera.

Le ballerine animalier migliorano il look autunnale

Il problema dell’autunno è che dopo un’estate in cui abbiamo sfoggiato colori accesi e vivaci pensiamo che per adattare il nostro guardaroba al periodo dobbiamo inserire esclusivamente capi neri o nei colori neutri. Pur essendo una scelta che ti assicura un look elegante, il rischio è di banalizzarlo. Inserendo le ballerine animalier nel tuo outfit ti troverai con un guardaroba che esprime al meglio la personalità, contemporaneo e che ogni giorno ti garantirà uno stile differente.

Le ballerine leopardate, rispetto alle altre stampe animalier danno una svolta ai look autunnali con semplicità, complice una palette che riesce a dialogare con quella autunnale. Ecco quindi che dare vita a look all day diventa semplicissimo. Per il giorno la combo jeans o pantaloni di cotone dal taglio dritto e pullover sui toni neutri danno un twist in più al look casual. Il leopardato, se ben dosato, attraverso le ballerine diventa portabile anche in ufficio. In questo caso gioca con i contrasti. Il pantalone sartoriale, una camicia dal taglio maschie e un blazer verranno resi meno formali dalla stampa animalier.

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Per la sera scegli una gonna midi e una cardigan creando un look total black che conserverà la sua eleganza con l’aggiunta delle ballerine leopardate.

Jana Ballerine leopardate con fiocco

IF Ballerine leopardate Mary Jane

Ballerine zebrate: gli abbinamenti mai banali

Il bianco e nero sono una combo che abbiamo imparato a conoscere e indossare nel corso del tempo, ma per renderla più attuale la possiamo declinarla nella versione zebrata. La regola è puntare su tagli puliti, nuance neutre così da mantenere uno stile elegante.

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Che sia per il tempo libero o un evento importante scegli un pantalone nero a sigaretta o flare, da indossare con una blusa bianca e se fa freddo aggiungi un blazer o una giacca di pelle per un tocco urban.

CAPRICE Ballerine zebrate

Carmela Ballerine zebrate Mary Jane

Con le ballerine pitonate il look autunnale diventa chic

Tra le ballerine animalier non possono mancare quelle pitonate che rispetto alle precedenti sono meno appariscenti, ma molto chic. Praticamente sono la scelta da indossare nel momento in cui vogliamo rendere moderno il look autunnale, senza rinunciare all’eleganza.

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Per valorizzare la stampa serpente, poi, la palette autunnale fatta di colori caldi è perfetta perché il marrone, il beige o il bordeaux si sposano con le sfumature della stampa dandole un mood contemporaneo. Per quanto riguarda gli abbinamenti la loro versatilità ci permette di indossarle facilmente con jeans e camicia, da terminare con il trench.

Anche con le gonne funzionano benissimo, l’importante è scegliere linee essenziali come la gonna a tubino e una giacca over per dare movimento all’outfit.

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