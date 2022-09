Fonte: Getty Images, Velasca, Gaelle, Rinascimento, Icona Kaos, Back to work: i capi da avere per un rientro in grande stile

È ora di rientrare ufficialmente in ufficio! C’è chi è già ripartito alla grande e chi sta cominciando: già che ci siamo e che lo dobbiamo fare per forza, tanto vale mettersi in modalità coolness! Ecco i capi che renderanno il vostro look super cool anche quando siete alle prese con un rientro in ufficio magari non super easy ;-)

Back to work: il tailleur colorato

Il colore porta allegria ed energia: usiamolo per colorare il nostro tailleur! Invece dei soliti neutri, proviamo con una tonalità più accesa da abbinare ad una camicia in colore a contrasto, il tutto in modalità colour block.

Back to work: pantaloni e camicia in fantasia

Se amate invece la semplicità dei neutri, potete ravvivarli con un capo in fantasia, come la camicia. Una blusa floreale è perfetta con un paio di pantaloni palazzo, da portare con scarpe alte oppure, se preferite la comodità e il dress code del vostro ambiente di lavoro lo consente, anche con un paio di sneakers.

Back to work: la gonna midi in fantasia

La gonna midi è uno dei capi più chic! Al posto della classica nera o blu, perché non sceglierla in fantasia? Potete poi abbinarla ad un capo che ne riprenda uno dei colori, oppure ad una camicia bianca: funziona sempre e benissimo!

Back to work: il cappotto leggero

Se le temperature si irrigidiscono e dovete uscire presto di casa, allora un cappottino leggero sarà perfetto. Potete portarlo anche sopra ad un total look in denim, perché aggiungerà la giusta quantità di stile e classe al vostro outfit.

Back to work: i mocassini chunky

Se amate i look più easy e rilassati, allora i mocassini chunky sono quello che fa per voi. Funzionano sotto ad un pantalone cropped soprattutto se abbinato ad una camicia dal taglio over e magari ad un pull sempre dalla linea morbida.