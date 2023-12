Anok Yai conquista il titolo di Modella dell’Anno 2023. Beffata Vittoria Ceretti

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il mondo della moda ha assistito a una svolta entusiasmante nel 2023: Anok Yai, una stella emergente sulle passerelle internazionali, ha conquistato il titolo di Modella dell’Anno secondo Models.com, superando la nostra beniamina italiana, Vittoria Ceretti. Questa vittoria ha sorpreso molti, consolidando il posto di Anok come la nuova icona delle strade di New York City. Ma chi è Anok Yai, e come ha scalato le vette della moda mondiale?

Chi è Anok Yai, Modella dell’Anno 2023

Anok Yai è un nome che risuona con forza nel mondo della moda, non solo per il suo stile unico ma per la sua storia personale che incarna il sogno americano con un twist moderno e fashion. Nata in Egitto nel 1997, Anok si è trasferita con la sua famiglia a Manchester, New Hampshire, a soli due anni. Crescendo in una famiglia di origini sudanesi, ha affrontato le sfide di un’infanzia modesta, dove l’educazione e il duro lavoro erano i pilastri della vita quotidiana. Nonostante l’orientamento iniziale verso studi pratici, con il sogno dei genitori di vederla diventare medico, la vita di Anok ha preso una direzione inaspettata.

La sua bellezza straordinaria e unica non è passata inosservata. Nel 2017, una foto scattata durante un concerto all’Howard University ha catalizzato l’attenzione su Instagram, trasformandola da studentessa universitaria a promessa della moda in pochissimo tempo. Con un’escalation rapida, Anok ha firmato con NEXT Model Management, aprendo la strada a una carriera stellare. In meno di sei mesi, ha debuttato in un’esclusiva mondiale per Prada, diventando la seconda modella nera a inaugurare una sfilata della storica casa di moda. Questo evento non solo ha segnato un traguardo personale per Anok ma ha anche mandato un messaggio potente sull’importanza della diversità e dell’inclusione nel mondo della moda.

La rivoluzione di Anok Yai: una nuova icona di stile

Oltre al suo impatto sulle passerelle, Anok ha influenzato il mondo della moda con i suoi look off-duty. Amante delle nuove tendenze, ha un talento nel reinterpretarle con un tocco personale, mescolando crop top, minigonne, pantaloni cargo e capi in pelle in un insieme che esalta la sua figura e personalità. La sua presenza sui social media, in particolare su Instagram, riflette il suo status di trendsetter, attirando l’attenzione di marchi prestigiosi e riviste di moda. Anok Yai non rappresenta solo la bellezza o il successo; è simbolo di perseveranza, diversità e cambiamento nel dinamico mondo della moda. Conquistando il titolo di Modella dell’Anno 2023, ha aperto nuove porte e ha ispirato molte giovani donne a seguire i propri sogni, dimostrando che il talento e la determinazione possono portare a risultati straordinari.

Il premio rilasciato da Models

Il comunicato rilasciato da Models.com per i Model of the Year Awards 2023 sottolinea che questo riconoscimento rappresenta la voce collettiva di centinaia di membri dell’industria della moda, inclusi fotografi di spicco, redattori, stilisti, creativi nel campo della bellezza, direttori di casting e, naturalmente, il pubblico appassionato di moda. Questo premio celebra i modelli che hanno avuto un impatto significativo nell’industria con il pieno supporto del settore, riconoscendo anche le nuove stelle emergenti, i “Breakout Stars”, che hanno iniziato a distinguersi nelle ultime stagioni.