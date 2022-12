Uscire a pranzo con le amiche, le migliori idee di look

Fonte: Unsplash A pranzo con le amiche

Cosa indossare per uscire a pranzo con le amiche? Ecco qualche idea tra cui scegliere, a seconda dello stile che ti piacerebbe avere, ma anche del tuo carattere! Qual è il look che ti rispecchia di più?

Uscire a pranzo con le amiche, look per le più classiche

Se ti piacciono i look più classici, fai come Chiara Ferragni in questo scatto e non sbagli: capotto cammello, jeans e camicia a righe di taglio maschile sono sempre una scelta vincente. Se vuoi, puoi completare il look con una borsa dal gusto ladylike da portare al gomito.

I look grintosi per andare a pranzo con le amiche

Se preferisci i look grintosi, allora puoi prendere spunto da Paola Turani: una giacca in pelle, anche tagliata a minidress, sarà perfetta con i tuoi anfibi preferiti e, se le gambe sono il tuo punto di forza, puoi indossare anche collant lavorati per un tocco ancora più glam.

Pranzare con le amiche, gli outfit per le più posh

Vuoi un look stiloso, ma facile? Allora prendi ispirazione da Emma! Stivali al ginocchio, total look nero e blazer grigio. Se vuoi aggiungere un tocco di colore, il blazer può anche essere a contrasto, magari in colore pop!

Uscire a pranzo con le amiche, i look per le più easy

Se amate i look easy, ma pur sempre cool, allora il look di Selena Gomez è quello che fa per voi: un semplicissimo chemisier fermato in vita da una cintura e una manicure pastello sono gli ingredienti perfetti per un pranzo con le amiche!

I look più colori per andare a pranzo con le amiche

Non ti piacciono i look monotoni? Ami il colore pieno e le fantasie? Allora fai come Giulia Salemi e ossa un look colour block! Consiglio: non mixare più di tre colori in no stesso outfit, per evitare di ottenere un effetto macedonia, un po’ troppo pieno. Attenzione: non adatto a chi non ama farsi notare!