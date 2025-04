Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Armenia

Fonte: 123RF Una coppia di sposi armeni

I matrimoni in Armenia sono cerimonie che esibiscono ancora un fascino senza eguali. L‘elemento religioso e quello familiare sono centrali, e nonostante la forte influenza dell’Occidente, alcune antiche consuetudini sono ancora molto osservate dalle giovani coppie. Ma quali sono le tradizioni che caratterizzano le nozze armene? Ve le sveliamo in questo articolo.

Riti pre-matrimoniali in Armenia

Anticamente, i matrimoni armeni erano spesso combinati tra le famiglie più agiate. Le cerimonie si svolgevano nella casa della sposa o in Chiesa, e i festeggiamenti duravano sette giorni e sette notti. Oggi le cose sono molto diverse: la religione continua a rivestire un ruolo centrale nei fiori d’arancio, ma la durata degli eventi si è sensibilmente ridotta ad un solo giorno. Prima di arrivare all’altare, tuttavia, le coppie sono tenute ad osservare una serie di riti e tradizioni pre-matrimoniali.

L’incontro tra le due famiglie



Oltre alle tradizioni più conosciute, come la festa di fidanzamento, gli Armeni organizzano una serie di incontri ad hoc per presentare le rispettive famiglie e suggellare con loro la promessa d’amore. L’evento più comune è il khosk-arnel (o khosk-kap), in cui lo sposo e la sua famiglia fanno visita alla casa della sposa per una cena formale, portando con sé regali e fiori. Dopo aver versato il tè, il membro più anziano della famiglia del ragazzo chiede la mano della sposa per conto dell’innamorato: se il membro più anziano della famiglia della ragazza accetta, le famiglie bevono il tè per sancire ufficialmente la decisione.

La processione dello sposo



Questa tradizione si svolge nel giorno del matrimonio, prima della cerimonia vera e propria. Lo sposo e la sua famiglia arrivano in limousine per prendere la sposa, mettendosi a capo di una processione caratterizzata da danze e musica. In molti casi, la performance è affidata ad un trio di musicisti dal vivo di dhol zurna (fisarmonica, clarinetto e tamburi). La famiglia della futura moglie, invece, prepara la casa per l’arrivo del ragazzo, decorandola con fiori elaborati, allestimenti a noleggio e un buffet organizzato da un catering.

La vestizione della sposa

La tradizione armena prevede che ad assistere la sposa nella preparazione per la cerimonia sia l’intera famiglia. Il fratello l’aiuta a indossare le scarpe, mentre la damigella d’onore le mette il profumo e il velo. La ragazza viene poi accompagnata formalmente dal padre o dalla damigella in salotto: qui vedrà lo sposo per la prima volta quel giorno.

Questo momento è accompagnato da danze e performance dei musicisti dhol zurna. Le famiglie si scambiano regali e il testimone dello sposo apre tradizionalmente una bottiglia di cognac, propone un brindisi e serve il liquore insieme a un vassoio di cioccolatini.

Gli abiti tradizionali delle nozze armene

Gli abiti indossati dagli sposi includono colori come il rosso e il verde, e simboli di salute e prosperità. Le coppie moderne sempre più spesso scelgono abiti più vicini alla moda Occidentale, ma non mancano accessori e dettagli tipici.



L’abito dello sposo

Nella maggior parte delle nozze armene, lo sposo indossa uno smoking, mentre sulla camicia possono essere presenti delle fasce colorate incrociate ed appuntite: una rossa per simboleggiare il sacrificio, e una verde per rappresentare la vita. Le fasce sono di solito impreziosite con motivi ricamati di uva, melograni e grano, tutti simboli di salute, prosperità e felicità. Tra gli accessori, invece, non può mancare un orologio, spesso un regalo da parte dei genitori della sposa.

L’abito della sposa

La sposa cambia ben tre abiti nel giorno del sì. Quando lo sposo arriva a casa sua con la processione di musicisti, indossa spesso un abito bianco da festa. Successivamente si ritira nella sua stanza dove la madre, la damigella d’onore e le parenti più strette la aiutano a indossare il vestito nuziale tradizionale. In passato gli abiti da sposa armeni erano rossi, ma oggi la maggior parte delle spose sceglie il colore bianco per il giorno del matrimonio. Tra i gioielli, invece, si distingue un ciondolo con il ‘malocchio’, per proteggersi dagli spiriti maligni o dalla sfortuna. Infine, durante il ricevimento, molte neo-mogli optano per un outfit più adatto alla festa.

Il rito nuziale in Armenia

Una cerimonia di nozze armena dura circa un’ora. L’evento è profondamente religioso, e segue il rito prescritto dalla Chiesa Apostolica Armena. Vista la solennità della funzione, non sono permessi voti personalizzati né letture da parte di amici o parenti. Tuttavia, il testimone dello sposo e la damigella d’onore assistono il sacerdote durante la cerimonia, che si compone di alcuni momenti salienti.

Le corone nuziali

Dopo i voti, i capi degli sposi vengono cinti da due corone cerimoniali: in questo modo, i due vengono simbolicamente eletti sovrani sul loro “piccolo regno familiare”. Il testimone dello sposo tiene anche una croce sopra le loro teste, in segno di gloria e onore.

La tradizione del calice

Durante la cerimonia, gli sposi bevono vino da un calice comune, che simboleggia la loro unione reciproca e con Cristo. Il bicchiere viene offerto ai coniugi dal sacerdote o dall’officiante, e talvolta anche il testimone e la damigella ne sorseggiano un po’ in segno di augurio.

Una pioggia di monete

Al margine della cerimonia, gli sposi vengono inondati da una pioggia di monete e banconote come augurio di prosperità finanziaria. Questo gesto può ripetersi anche durante il ricevimento.

Le tradizioni del ricevimento nuziale

I ricevimenti di matrimonio armeni tendono a prolungarsi fino alle 2 di notte. Per questo motivo, si preferiscono location con orari flessibili o senza limite per la musica. Come in tutte le feste che si rispettino, cibo e intrattenimento svolgono un ruolo centrale.

Le danze

Le coppie includono nel ricevimento molte delle tradizioni più conosciute, come il primo ballo degli sposi e i balli con i rispettivi genitori. Spesso, inoltre, il testimone e la damigella d’onore vengono invitati a fare un lento celebrativo insieme. Alla fine della serata, viene concesso ampio spazio alle danze tradizionali armene come lo Shabash e lo Yarkhushta per celebrare la coppia in grande stile.

Il menù

I ricevimenti nuziali armeni si svolgono tradizionalmente in una sala per banchetti, con pietanze servite in stile familiare. Il menù può includere mezze (antipasti), portate principali e contorni. Piatti armeni popolari sono il baba ghanoush, i dolma, i kebab e l’hummus.

Per dessert, agli ospiti vengono serviti torta nuziale, tè e buffet di frutta. Alcune coppie, tuttavia, mangiano anche miele in segno di prosperità e appoggiano sulla spalla il lavash, un tipo di pane armeno: in questo modo riescono a scacciare gli spiriti maligni e a celebrare l’unione felice della nuova coppia.