Colori per il matrimonio, i più popolari nel 2025

Fonte: 123RF Colori di matrimonio

Così come tutti i dettagli che contraddistinguono una cerimonia di nozze, anche la scelta della palette cromatica può essere influenzata da diversi fattori. Se da un lato alcuni colori, in primis il bianco, sono da sempre associati ai fiori d’arancio, dall’altro alcune nuance sono invece diventate più popolari solo col passare del tempo.

Nel 2024, ad esempio, gli sposi hanno puntato sia su tinte tradizionali che su opzioni decisamente più originali. E sembrano pronti a ripetere queste scelte anche per il 2025. Curiosi di scoprire quali sono stati i colori più gettonati nelle palette nuziali dell’anno? Ve li sveliamo in questo articolo.

Quali sono stati i colori più usati per un matrimonio

Le cerimonie nuziali dell’ultimo anno hanno visto un perfetto mix di colori tradizionali e scelte decisamente meno convenzionali. A raccogliere questi dati è stato il The Knot 2025 Real Weddings Study, secondo cui l’80% delle coppie ha scelto intenzionalmente specifiche nuance per il proprio matrimonio. Lo studio ha raccolto i dati di quasi 17.000 novelli sposi, e ciascun partecipante ha descritto in dettaglio le palette cromatiche usate per decorare il grande giorno.

Bianco

Non sorprende che il bianco regni ancora incontrastato come colore di nozze più popolare: il 41% delle coppie ha incluso questa tonalità nel proprio matrimonio in qualche modo. Anche se non è sempre la tinta dominante nella palette, viene spesso usata come base neutra su cui costruire con nuance più audaci (come il rosso, che sta emergendo tra le nuove tendenze cromatiche nuziali). Lo scelgono i Millennuial (40%), ma soprattutto la Gen Z (45%).

Inoltre, le coppie che si sono sposate tra aprile e giugno sono quelle che hanno usato il bianco di più (45%), mentre chi ha pronunciato il fatidico “sì” tra ottobre e dicembre lo ha scelto di meno (38%). Probabilmente, queste ultime coppie hanno preferito colori autunnali e invernali più intensi e caldi.

Oro

I dettagli metallizzati sono un grande trend quest’anno, e molte coppie si sono lasciate conquistare da queste sfumature. Il 36% degli sposi ha incluso l’oro nella propria palette lo scorso anno ed è probabile che questa tonalità resterà tra i colori di nozze più popolari anche nel 2025.

L’oro dona sempre un tocco luminoso e accogliente alle decorazione del matrimonio, e può assumere uno stile antico o moderno a seconda dei dettagli per cui viene scelto. Se i candelabri dorati regalano un tocco romantico e vintage alla cerimonia, le posate dorate con finitura satinata risultano decisamente contemporanee.

Le sfumature dorate hanno raggiunto il picco di popolarità nei matrimoni celebrati a ottobre, novembre e dicembre, risultando tra i colori invernali più amati, con il 43% delle coppie che le ha prescelte.

Verde chiaro

Il verde chiaro è al terzo posto nella lista dei colori di nozze più comuni: il 33% dei novelli sposi lo ha inserito nei fiori e nelle decorazioni. Le tonalità di verde sono sempre molto gettonate, specialmente tra le coppie della Gen Z, che hanno scelto nuance delicate come salvia, menta e celadon.

Il verde chiaro è perfetto per chi non ama i colori troppo accesi: pur distinguendosi per una certa semplicità, riesce comunque a donare un tocco di freschezza, soprattutto per gli accenti degli addobbi. Può tuttavia essere utilizzato anche come base neutra su cui costruire la propria palette nuziale, meglio se abbinato a bianco o avorio.

Con il 38% delle coppie che si è sposato ad aprile, maggio o giugno scegliendo questa tonalità, il verde chiaro si conferma come uno dei colori primaverili più amati.

Rosa chiaro

Re incontrastato delle nuance primaverili è senza dubbio il rosa chiaro. Questa sfumatura ultra-romantica, scelta dal 29% delle coppie lo scorso anno, offre un tocco più vivace rispetto al bianco, pur rimanendo molto vicina alla tradizione.

Fonte: 123RF

E parlando di colori popolari per matrimoni celebrati in aprile, maggio e giugno, il 38% delle coppie che si è sposato in questi mesi ha optato per tonalità come blush, rosa antico e rosa ballerina. Questa nuance si presta benissimo a composizioni floreali di stagione con peonie e rose rosa per le coppie più classiche, oppure con amaranto e anthurium rosa pastello per quelle più eclettiche.

Avorio / champagne

L’ascesa del color champagne è in parte motivata dalle tendenze quiet luxury e old money, che nell’ultimo anno sono state scelte da molti sposi. Considerati una variante più sofisticata del classico bianco, avorio e champagne sono perfetti per table setting e decorazioni, anche abbinati al dorato.

Queste nuance eleganti ma leggere continueranno probabilmente a guadagnare popolarità nel 2025. Si tratta infatti di tonalità facili da adattare a qualsiasi stagione o tema nuziale, e il loro utilizzo è rimasto più o meno costante nell’arco dell’intero anno, con un leggero aumento del 4% nei matrimoni celebrati in ottobre, novembre e dicembre.

Azzurro chiaro

Tra le new entry c’è invece l’azzurro chiaro, comparso nel 26% dei matrimoni lo scorso anno. Questa delicata sfumatura è molto utilizzata nelle cerimonie primaverili ed estive, ed è molto presente nei matrimoni in riva al mare, dai centrotavola con ortensie ai tessuti che si fondono con il blu delle onde.

Fonte: 123RF

Le coppie che si sono sposate in aprile, maggio e giugno hanno incluso l’azzurro chiaro nel 32% dei casi, mentre quelle che si sono sposate tra luglio e settembre lo hanno scelto nel 27% dei casi. Anche la Gen Z lo ama particolarmente: il 28% di queste coppie ha puntato sull’azzurro chiaro, un dato superiore del 5% rispetto ai millennial.

Blu scuro

Le coppie che prediligono uno stile classico ed elegante, non possono assolutamente rinunciare alle varie sfumature del blu scuro, come navy, indaco e blu notte, scelte dal 24% degli sposi.

Il blu può essere abbinato in una palette nuziale con diversi tipi di colori, dall’azzurro chiaro alle tonalità gioiello, come il bordeaux, il verde smeraldo o il viola scuro. Questa nuance è ideale sia per gli outfit che per dettagli e accenti delle decorazioni, soprattutto nel caso di cerimonie serali e dal sapore sofisticato.

Tra i motivi del successo del blu, c’è senza dubbio anche un pizzico di scaramanzia: considerato uno dei colori portafortuna per eccellenza, il blu scuro simboleggia abbondanza—un ottimo augurio per l’inizio della vita coniugale.