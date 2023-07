Come addobbare la casa della sposa nel giorno del matrimonio

Fonte: 123rf

I preparativi per le nozze sono entrati nel vivo. Dopo gli elementi salienti che non possono essere assolutamente dimenticati (es. location, abito, catering, etc.) c’è un’altra cosa da mettere in to do list: addobbare la casa della sposa.

Nella tradizione italiana del wedding, infatti, soprattutto al sud Italia, la casa della sposa diventa il primo set fotografico dove, prima di percorrere la navata, la futura moglie si preparerà. Con lei, oltre i professionisti che cureranno la sua immagine (truccatori, parrucchieri, estetisti, etc.) ci saranno anche le persone a lei più care quali genitori, fratelli/sorelle e altri.

Soprattutto al sud della Penisola, inoltre, si ha l’abitudine di allestire un piccolo buffet per tutti coloro che si recheranno a casa della sposa per farle gli auguri prima del fatidico sì.

Per tutti i motivi di cui sopra, l’allestimento della casa della sposa dovrà essere curato nei minimi dettagli, scegliendo le stanze che si desidera aprire al pubblico, senza dimenticare androne condominiale, vialetto e portone. Di seguito, qualche idea per poter trovare gli addobbi matrimonio più belli per la casa della sposa.

Prima di iniziare a preparare gli addobbi

Prima di iniziare a preparare gli addobbi sono necessarie una serie di operazioni. Potrebbe sembrare scontato, eppure non lo è. La prima cosa da fare è una pulizia profonda della casa che non implica soltanto le pulizie base ma anche qualche lavoro di manutenzione ordinaria e, se necessario, straordinaria. Ad esempio, se la maggior parte degli addobbi si concentreranno nella parte esterna della casa, quando la sposa uscirà per recarsi al fatidico sì, se la casa è di singola proprietà dovrà essere, ad esempio, tinteggiata di fresco la staccionata.

Una pianificazione del budget che si desidera investire negli addobbi per la casa della sposa si rivela assolutamente necessario. Esso si può impostare in base alla quantità di stanze da voler addobbare, se si decide o meno di offrire un buffet agli eventuali ospiti e allo staff del wedding (il che dipenderà anche molto dall’orario dell’evento), dalla tipologia di addobbi da voler utilizzare e via discorrendo.

Se si dovesse optare per il fai-da-te, inoltre, bisognerà anche considerare che gli allestimenti dovranno essere preparati e sistemati con un po’ di anticipo. Dunque, bisognerebbe inserire anche questo aspetto nella lunga to do list degli sposi. Sì, perché anche lo sposo potrebbe fare lo stesso, decidendo di addobbare parte della sua casa. Anche la casa dello sposo, infatti, potrebbe trasformarsi in un set fotografico che immortala i suoi preparativi e quelli della sua famiglia, prima del fatidico sì. Insomma, anche nel caso degli addobbi per la casa della sposa (e, perché no, dello sposo) la parola d’ordine è pianificazione. A volte, infatti, si tratta di un passaggio che gli sposi possono anche trascurare se decidessero di prepararsi direttamente in location.

Addobbi casa della sposa: la camera da letto

In camera da letto, di solito quella padronale della casa paterna, la sposa in lingerie si appresterà ad indossare il suo abito bianco. Si predilige la camera dei genitori perché, solitamente, è più spaziosa. La camera da ragazza potrebbe essere troppo stretta oppure (soprattutto se condivisa) piena di peluche e poster che poco si addicono a delle foto da matrimonio.

Le tendenze in fatto di addobbi per la camera da letto della casa della sposa prevedono dei grandi palloncini a forma di lettera che vanno a comporre la scritta Bride. Con questi palloncini, spesso gonfiati a elio, la sposa potrà giocherellare mentre il fotografo ed il videomaker immortaleranno la scena. Ai palloncini potranno aggiungersi altre decorazioni informali che serviranno ad alleggerire l’atmosfera e a renderla più distesa.

Se in camera c’è una specchiera, un’altra scena che i professionisti del wedding amano immortalare è quella in cui la sposa finge di truccarsi. Gli specchi serviranno per far interagire la futura sposina, rimirare il suo abito appeso, l’acconciatura e tutto il resto. L’abito va appeso con delicatezza, mentre tutti le suppellettili extra, i dispositivi tecnologici, andrebbero messi da parte per fare in modo che tutto sia più pulito visivamente.

Addobbi casa della sposa: la cucina

Alcune famiglie considerano la cucina come il cuore nevralgico della casa. Ecco perché potrebbe essere proprio la cucina il luogo dove la sposa sceglierà di prepararsi con trucco e parrucco e con lei i suoi parenti. Proprio in cucina potrebbero avvicendarsi tutti i fornitori, lasciando le altre stanze immacolate e pronte per essere immortalate negli scatti fotografici. Naturalmente, ogni sposa deciderà dove far avere luogo questi particolari preparativi in base alla disponibilità e alla conformazione della propria abitazione.

In cucina non ci sarà tanto spazio per gli addobbi. Bisognerà predisporre, però, delle sedute comode per chi dovrà affrontare la sessione di trucco, magari rivestite di tulle bianco o del colore prescelto come predominante per l’evento. Bisognerà lasciare le superfici sgombre al fine di far appoggiare ai professionisti, tutte le cose che servono. Inoltre, bisognerà predisporre anche delle prese di corrente extra, magari con una ciabatta.

Il corridoio e l’ingresso dovrebbero essere lasciati quanto più possibile liberi da ingombri perché saranno i posti dove tutte le persone, compresa la sposa dopo con il suo abito, si muoveranno anche con una certa fretta.

Un piccolo rinfresco

Se la cucina sarà dedicata all’andirivieni dei fornitori, in sala o all’ingresso (soltanto se è abbastanza spazioso) si potrà preventivare un piccolo rinfresco la cui composizione varierà in base alla stagione e all’orario dell’evento. Bevande fresche, succhi e perché no, qualche bollicina per abbassare il livello di tensione saranno tra le bevande consigliate. Da mangiare finger food, qualche biscotto secco o pasticcino privo di creme o altri ingredienti che possano macchiare. Non potranno mancare i confetti.

La tavola potrà essere allestita con un bel tovagliato candido, magari proprio quello ereditato dal corredo della nonna, ricamato a mano, stirato ed inamidato di fresco. Per praticità, si possono utilizzare tovagliolini di carta e stoviglie compostabili.

Sulla tavola potranno essere esposti i biglietti di auguri che gli sposi hanno ricevuto nei giorni antecedenti la celebrazione e dei fiori. Di solito, si espongono i fiori e le piante ricevuti in regalo. Se così non fosse, si potrebbe pensare ad un allestimento con vegetali che richiamino quelli che saranno presenti in chiesa, in una versione notevolmente più ridotta.

Addobbi portone casa sposa

Veniamo ora ad una delle decorazioni più importanti della casa della sposa: il portone e l’uscio. Sarà l’ultimo tratto che la futura sposa percorrerà ancora da nubile, in casa dei suoi genitori. Ad accompagnarla in questo tragitto il padre o chi avrà scelto di avere accanto in un momento così speciale.

Per prima cosa, bisognerà pensare al portone vero e proprio. Che si tratti di un portone di una casa singola o di un portone condominiale, esso dovrebbe essere addobbato in modo tale da essere in linea con gli altri elementi della cerimonia. Nel caso del condominio, sarebbe buona norma avvisare l’amministratore o gli altri condomini che ci sarà qualche decorazione e un po’ di trambusto nel giorno previsto per la cerimonia.

Una ghirlanda sia essa realizzata di fiori, palloncini o altri elementi, potrebbe essere una buona idea da posizionare sul portone, semplice ma al tempo stesso d’effetto e di buon augurio. La ghirlanda potrebbe essere realizzata anche in materiali alternativi. Ad esempio, se lo stile delle nozze è quello shabby chic un vecchio hula hoop, opportunamente decorato, potrebbe diventare un’elegante ghirlanda.

Se il portone fosse composto da scalinate, si potrebbero mettere dei drappeggi che costeggiano tutto il corrimano, intervallati da fiori freschi, nastri o fiocchi. Sulla ringhiera si potrebbero anche intrecciare fiori freschi.

Immancabile sarà il tappeto, generalmente bianco. Ai lati del tappeto possono essere aggiunti diversi elementi che vanno dai vasi ricolmi di fiori, alle lanterne, fino ad arrivare alle pampas molto decorative ma soprattutto molto di tendenza. Un’altra opzione è costituita da archi fioriti o di palloncini che accompagnino il percorso della sposa. Per ricreare l’effetto bosco fiorito, il tappeto può diventare di erba sintetica.

Generalmente, l’allestimento dell’uscio di casa della sposa viene affidato allo stesso fioraio che si è occupato della chiesa e della location dell’evento. Sarà sua cura trasferire, eventualmente, le decorazioni in location o laddove servano.

Molte spose gradiscono tagliare il nastro quando varcano l’uscio di casa. Questa è un’altra decorazione plausibile per l’esterno della casa. Bisognerà preventivare, in questo caso, anche un cuscino su cui adagiare le forbici che occorreranno per il taglio del nastro. Non si tratta di un’usanza nuova, anzi. Essa è nata nel XIX e simboleggia un nuovo inizio per la sposa che lascia la casa paterna per andare incontro ad una nuova vita.

Altri elementi che andranno a decorare l’esterno della casa della sposa dipendono dal tema prescelto per il matrimonio, dal budget ma anche dallo spazio. Ad esempio, per un matrimonio in stile shabby chic si potrebbero aggiungere delle piccole insegne in giardino con delle scritte. Ad esempio: arriva la sposa.