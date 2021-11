Abiti da sposa, tendenze 2022: tute e mini-abiti, tasche e maxi spacchi

La scelta dell’abito da sposa è sempre un momento magico e fondamentale. Per il 2022 la sostenibilità è il vero fil rouge dei matrimoni e ritroviamo questa attenzione anche nella moda nuziale. Così come pizzi, merletti, gonne principesche restano un must have, sulla scia della serie Bridgerton e del suo stile vittoriano.

Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, in qualità di leader del settore nuziale ha analizzato su scala internazionale e locale quali saranno le tendenze nozze 2022. Vediamo nel dettaglio i must have in fatto di abiti da sposa.

Abiti da sposa classici vs lo stile minimal

Per i matrimoni di lusso nel 2022 la scelta delle spose ricade tendenzialmente su abiti ricchi e pomposi, dove a predominare sono corsetti, tulle, strascichi, colletti alti e gonne ampie. Ad ogni modo i disegni minimal continueranno ad avere il loro spazio. Il bianco regna incontrastato ma, sia negli abiti che negli accessori, farà il suo ingresso il “bianco sporco”: combinato con grigi e beige, il bianco assumerà una nuova dimensione diventando un “bianco non bianco”.

Abiti da sposa sostenibili

Le future spose optano per modelli etici e sostenibili e i tessuti riciclati saranno il nuovo trend. Nicole, Atelier Pronovias, Sophie et Voilá e Jesús Peiró sono alcuni dei brand che hanno inserito abiti green all’interno delle proprie collezioni.

Abiti da sposa con spacchi e tasche

Gli abiti con le tasche saranno un must-have nel 2022. Gonne con grandi aperture per aggiungere un tocco sexy e audace al look da sposa. Piume e ruches avranno un ruolo importante, sia nelle gonne che nelle maniche e le trasparenze, soprattutto nelle scollature, schiene, gonne e maniche stanno guadagnando terreno.

Abiti da sposa: mini-dress e tute

Mini-abiti e tute con top glitterati stanno prendendo piede e si presentano come alternative più chic e audaci. Tute, jumpsuit e look con pantaloni continuano a farsi strada, da soli o combinati con overskirt che permettono un doppio modello. Anche se non è il trend maggiore, lo vediamo presente soprattutto nei secondi matrimoni, come alternativa all’abito principale o nei matrimoni civili. Gli abiti midi con taglio a principessa saranno altrettanto presenti nelle nozze 2022, soprattutto per le spose che vogliono indossare un secondo abito per il momento del ballo.

Abiti da sposa: cut-out su schiena

Se nel 2021 la tendenza sposa per creare un effetto “wow” era la schiena super bassa, quest’anno il tocco sensuale sarà dato da disegni cut-out, sia sulla schiena che lateralmente o all’altezza della vita.