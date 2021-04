Il dietro le quinte e i bozzetti di Vera Wang Bride per Pronovias

editato in: da

Matrimonio perfetto tra Vera Wang, la fashion designer nota soprattutto per i suoi incredibili abiti da sposa e Pronovias Group.

La stilista americana di origini asiatiche, ha infatti firmato un contratto di collaborazione decennale con Pronovias, leader mondiale nel settore della moda sposa premium.

Vera Wang è davvero una Star tra gli stilisti di abiti da sposa, ha vestito il jet-set da Jennifer Lopez a Chelsea Clinton, da Selena Gomez a Diane Kruger, Alicia Keys, Victoria Beckham, Hailey Bieber e tante altre.

Amore per l’artigianalità, la qualità e soprattutto per la moda, sono questi i valori comuni tra Vera Wang e Pronovias Group.

Come spiega la stessa Vera Wang: “Pronovias Group è una delle aziende di moda sposa più rispettate e di successo al mondo con un’importanza internazionale. Ma il valore più importante che cerchiamo in un’azienda quando firmiamo un contratto di collaborazione è la capacità di creare un ottimo prodotto. Il prodotto è la cosa più importante, è ciò da cui comincia tutto. E Pronovias Group lo sa.”

Con 102 boutique nelle maggiori capitali della moda come New York, Londra, Milano, Parigi e Shanghai, Pronovias Group conquista Vera Wang Bride per il proprio prestigioso e unico portafoglio di marchi di abiti da sposa tra cui Pronovias, House of St. Patrick, White One, Nicole Milano e Lady Bird.

La collezione Vera Wang Bride sarà composta da 60 abiti da sposa e 60 abiti per occasioni speciali realizzati per far sognare ogni donna, con modelli innovativi e iconici, dall’uso di tessuti e materiali pregiati e finiture realizzate a mano. Alla linea di abiti si affiancherà un’intera gamma di accessori, dai corpetti floreali ai meravigliosi copricapo.

La collezione Vera Wang Bride sarà disponibile nei negozi Pronovias e in rivenditori selezionati ed esclusivi in tutto il mondo a partire da ottobre 2021.

Il range di prezzo? Varia da 1600€ a 4000€ e in Italia saranno disponibili dalla taglia 36 alla taglia 64.

“Lavorare con Vera e il suo team è stata una vera soddisfazione, si nota il loro impegno nei confronti del nuovo marchio Vera Wang Bride. La firma unica di Vera e il suo design iconico, insieme alle nostre ampie capacità di reperire materiali di alta qualità e alle nostre competenze tecniche, stanno creando una collezione unica che siamo molto orgogliosi di offrire alle spose amanti della moda di tutto il mondo”, afferma Amandine Ohayon, CEO del Gruppo Pronovias.