Pannolini LILLYDOO: l’edizione limitata ispirata al magico Polo Nord

LILLYDOO, marchio tedesco da sempre ispirato ad una filosofia Less is More, propone tanti prodotti per la cura e il benessere del bambino: pannolini, salviettine umidificate, teli cambio e olii protettivi per pelli sensibili e delicate.

I pannolini LILLYDOO, disponibili in diverse linee e collezioni, si prendono cura della cute del bambino e rappresentano una scelta di comfort e sicurezza. Extramorbidi, ipoallergenici e naturalmente privi di profumazione, non sono testati sugli animali né contengono componenti chimiche nocive. Polar Night Collection è la nuova collezione in edizione limitata pensata per la stagione invernale 2021. Per la sua realizzazione, LILLYDOO ha preso spunto dai suggestivi paesaggi ghiacciati del lontano Nord. Nasce, così, un design unico che renderà più divertenti e rilassanti le notti dei più piccoli.

Polar Night Collection di LILLYDOO: una collezione in edizione limitata ricca di magia

“In una notte serena, un cucciolo di orso polare si sveglia nella sua calda tana… s’incammina e si arrampica in alto su una montagna di neve… aspetta e la luna aspetta con lui… le stelle cadono dolcemente dal cielo… è una pioggia di stelle!”

La magia notturna e le atmosfere sognanti evocate nelle righe di questa favola nordica richiamano alla mente incantate avventure tra i ghiacci che hanno ispirato la nuova linea di pannolini LILLYDOO prodotta in edizione limitata. È un racconto della buona notte che narra l’avventura di un cucciolo di orso polare e del suo viaggio attraverso un paesaggio lunare incantato: l’incontro con una cascata di stelle, affascinante e inattesa, circondato dall’abbraccio di una natura silenziosa e magica. Partendo dalle suggestioni del Polo Nord, il brand realizza la nuova Polar Night Collection ispirata a temi e fantasie invernali, che rende speciale il momento del cambio pannolino e accoglie il bambino nella serenità del riposo notturno.

Si potrà scegliere tra due nuove adorabili fantasie: A Star Is Born e Ice To Meet You, pensate per trasmettere la magia dell’inverno e dei meravigliosi paesaggi innevati.

La fantasia A Star Is Born riproduce le costellazioni del Polo Nord, lì dove le notti brillano in modo unico. Insieme al proprio bimbo si possono scoprire le costellazioni e usarle come spunto per raccontare le favole della buonanotte. Ice To Meet You, invece, riproduce un simpatico orsetto polare e il paesaggio ghiacciato che lo circonda. Anche in questo caso, basta una candela profumata, una lucina accesa e il cambio pannolino si trasforma in una ulteriore coccola, nonché in un momento unico per dar sfogo alla fantasia e raccontare storie meravigliose. Perfetta per i piccoli esploratori!

Nei nuovi modelli i delicati motivi decorativi a tema artico si combinano con la qualità che da sempre contraddistingue il marchio: un prodotto che conferma i suoi punti di forza in ipoallergenicità, delicatezza sulla pelle dei più piccoli e scelte sostenibili.

LILLYDOO: la migliore scelta per il tuo bimbo

Realizzati in materiali tessili rigorosamente testati, senza componenti di origine animale, cruelty free e prodotti in stabilimenti ecosostenibili a basso impatto ambientale, i pannolini LILLYDOO offrono una garanzia di sicurezza per l’assenza di allergeni e di sostanze nocive. Per chi sceglie di proteggere le aree più delicate della pelle del bambino e del neonato, la proposta del marchio è un pannolino che mette al riparo la cute sensibile da irritazioni e allergie, vantando in più la certificazione OEKO-TEX® STANDARD 100. In termini di efficacia, rispetto agli standard garantiti da prodotti analoghi sul mercato, i pannolini si distinguono per resistenza, confortevole vestibilità, eccellente capacità e rapidità di assorbimento. Tutti risultati ottenuti grazie all’utilizzo della tecnologia Turbo Tunnel che assicura massima tenuta, impermeabilità e zero perdite.

Come acquistare i pannolini LILLYDOO

Quanto alle opzioni di acquisto, anche per le ultime fantasie limited edition A Star Is Born e Ice To Meet You, è possibile acquistarle singolarmente o in formula abbonamento, funzionale, senza vincoli, flessibile e personalizzabile.

Per la fornitura mensile si parte dalla versione standard, che prevede sei confezioni di pannolini, cui è facile aggiungere direttamente dal proprio account online o semplicemente da app, articoli per completare il fasciatoio: salviettine, teli cambio e prodotti skincare. Nel caso di variazioni nel fabbisogno mensile, si può intervenire in ogni momento sull’abbonamento in corso con l’aggiunta o la rimozione degli articoli, o cancellarlo senza costi aggiuntivi. Infine, per soluzioni ancora più personalizzabili, il cliente può stabilire una data prefissata per la consegna periodica, o è libero di modificare di volta in volta la frequenza delle spedizioni in base alle proprie necessità.