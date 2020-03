Mamma ho bisogno di te. E un messaggio non basterà, ora e mai

editato in: da

Non rimandate, non esitate, chiamate vostra mamma ora, più tardi e anche questa sera, per la buonanotte, per il buongiorno, per dirgli che andrà tutto bene, per rassicurarla che voi state bene, perché solo così la renderete felice.

Gli impegni, le corse frenetiche da una parte all’altra della città e poi il lavoro, i figli e la famiglia: come moderne wonder woman ci districhiamo in questa aggrovigliata quotidianità per ridurre sempre di più i momenti da trascorrere con le persone care, con i familiari e con la nostra mamma.

Lei che è la nostra roccia, lei che ci ha insegnato la vita. Troppe volte ci lasciamo sopraffare dal peso dei nostri impegni riducendo la comunicazione con nostra madre ad un semplice messaggio scritto di sfuggita magari durante una pausa caffè.

Ma un messaggio non basterà a scaldare il cuore nei giorni più freddi, non ci aiuterà a superare gli ostacoli o le situazioni difficili in cui possiamo inciampare, i consigli di nostra madre sì, lo faranno come nient’altro al mondo.

E allora prendiamocela quella pausa così meritata da tutto e tutti, ritagliamoci quei 10, 20 e anche 30 minuti per chiacchiere con la nostra amata mamma. Raccontiamole di come stiamo, di come va la nostra vita, chiediamole come comportarci e poi restiamo in silenzio ad ascoltare le sue parole, tra un consiglio sull’educazione dei nostri bambini e un altro sulla cottura di quella torta al cioccolato che tanto ci piace.

Tra gli affanni della nostra giornata e la stanchezza accumulata troviamo il tempo di chiamare i nostri genitori, di trascorrere del tempo con loro perché quello che perdiamo nessuno ce lo ridarà indietro mai.

E loro mamma e papà saranno lì, sempre. Ad aspettare la nostra visita e una nostra telefonata mentre il tempo passerà e noi, prese da così tante cose inevitabilmente finiremo per trascurare anche loro. E anche se li portiamo nel nostro cuore, e mai andranno via, un giorno purtroppo non saranno più in quella casa dove siamo cresciute e dove i nostri ricordi più belli e puri sono conservati.

Se abbiamo la fortuna di avere mamma e papà ancora al nostro fianco, teniamoceli stretti perché nulla e nessuno al mondo vale quanto loro. Sono il nostro vero tesoro, più di qualsiasi altra cosa.