Festa della mamma: 10 film da (ri) guardare con lei

La giornata della festa della mamma celebra il rapporto speciale con la donna più importante della tua vita. Ma cosa fare dopo il pranzo o la cena? Una delle soluzioni migliori e low cost è guardare (o riguardare) un bel film che abbia come tema proprio il rapporto mamma/figli. Ne ho selezionati per te 10: ecco quali sono!

10 film da guardare per la festa della mamma

Da Netflix, ai dvd, sino ad arrivare ai servizi come Prime Video o You Tube Premium, ecco i 10 titoli da guardare o riguardare durante la giornata della festa della mamma.

Mamma mia: film musical il cui titolo trae spunto dalla canzone degli ABBA, con l’immensa Maryl Streep. Come resistere al fascino di questo capolavoro? Risposta non si può!

Mother’s Day: commedia corale con Jennifer Aniston, Julia Roberts e Kate Hudson che mostra la vita di alcune mamme di Atlanta e di un papà vedevo. Sentimentale, emozionante e drammatico allo stesso tempo.

Quel pazzo venerdì: pellicola trasmessa molte volte in tv, brillante e divertente in cui mamma e figlia si ritrovano una nel corpo dell’altra. Risate assicurate!

I ragazzi stanno bene: commedia che tratta il rapporto tra due mamma e figli adottivi. Una trama ricca di emozioni, che mette al centro il grande potere dell’amore materno.

Nemiche amiche: film da guardare tenendo sotto mano una scatola di fazzoletti formato famiglia. Protagonista una splendida Julia Roberts con Susan Sarandon.

Mrs. Doubtfire: non proprio un film sulle mamme, ma quasi! Mrs. Doubtfire ha come protagonista l’eterno Robbie Williams che cerca di trascorrere più tempo possibile con i figli dopo una faticosa separazione dalla moglie.

Tutto su mia madre: adatto se sei alla ricerca di un film intenso da guardare con la tua mamma. In questo film con Penelope Cruz si ride, si piange e si riflette. Una storia da gustare fino all’ultimo fotogramma.

Room: un film drammatico, ispirato ad una storia vera, che racconta la vicenda di una ragazza rapita e tenuta in una stanza insieme al suo piccolo, partorito durante il rapimento. Commuovente e con molti spunti di riflessione.

Birdbox: dove può arrivare la forza di una donna che vuole proteggere due bambini? Birdbox è un film a tinte thriller post apocalittiche in cui Sandra Bullock è disposta a tutto per portare in salvo i due piccoli.

La Madre (mama): film horrror/thriller spagnolo prodotto da Del Toro. Adatto per tutte coloro che amano gli horror con una trama ben fatta e colpi di scena vari. Da gustare rigorosamente a luci spente!