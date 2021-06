William compie 39 anni: Harry escluso dalle foto di famiglia e Kate Middleton tace

editato in: da

William compie 39 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. Per lui un compleanno all’insegna della normalità, lontano dal pubblico, vissuto con la massima discrezione. Non sono mancati gli auguri condivisi sui social dalla Regina Elisabetta e dal Principe Carlo. Entrambi hanno voluto omaggiare il Duca con delle foto in cui però Harry è stato completamente escluso.

Di fronte alle nuove indiscrezioni su Harry secondo le quali decise di fare l’intervista bomba con Oprah Winfrey per vendetta, la replica della Famiglia Reale è stata l’indifferenza. Gli antichi romani parlavano di dannatio memoriae, ma non si è certo arrivati a tanto.

Semplicemente nelle foto di famiglia rese pubbliche per il compleanno di William, Harry è stato omesso. In fondo, è quello che i Sussex volevano: staccarsi dal Palazzo e condurre una vita propria, lontana da protocolli e doveri di Corte, ma la libertà naturalmente si paga a caro prezzo. E pare, da quello che riportano i media britannici, che Meghan e marito non abbiano fatto i giusti conti.

Comunque stiano le cose, Elisabetta ha voluto omaggiare il nipote, futuro Re britannico, condividendo sul profilo Twitter ufficiale, delle foto di William con Kate Middleton, esaltando il suo ruolo di marito, con la Duchessa e i tre figli per mostrarlo come padre affettuoso e in divisa militare per sottolineare il suo futuro da Monarca.

Anche Carlo ha pubblicato su Instagram delle immagini del primogenito, una dolcissima di Will da piccolo col padre e una che lo ritrae in tempi più recenti sempre in compagnia di Carlo con l’aggiunta di Camilla. Nessun riferimento a Diana e meno che mai con Harry, ormai destinato a non far più parte della Famiglia Reale, almeno per quanto riguarda la facciata istituzionale.

Dal canto suo, Kate Middleton tace. Nessun messaggio pubblico per il marito, ma con molta probabilità gli organizzerà un party privato nel Norfolk dove sono soliti festeggiare i compleanni, quando solo liberi dagli impegni di Corte.

E William ringrazia con una foto bucolica scattata in giardino per dire appunto: “Grazie degli auguri e dei teneri messaggio di buon compleanno”.