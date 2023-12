Morbidi, resistenti e perfetti per il raffreddore: i fazzoletti Tempo devono il loro successo ai materiali di qualità con i quali sono realizzati e all’attenzione per le esigenze di tutti. La gamma di prodotti è infatti vastissima e si estende da quelli balsamici a quelli più delicati, studiati appositamente per proteggere le pelli sensibili.

Quali fazzoletti scegliere per il raffreddore

I fazzoletti balsamici sono la scelta ideale in caso di raffreddore grazie all’azione del balsamo di benessere e delle gocce respira-vivo. Il prodotto, a contatto con la pelle, aiuta a prevenire i fastidiosi arrossamenti del naso mentre le gocce di eucalipto funzionano come espettorante e aiutano a respirare meglio. Il fazzoletto Complete Care, inoltre, mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo grazie a una tecnologia innovativa che evita l’assorbimento delle lozioni all’interno della carta. Resistono in lavatrice, quindi niente più brutte sorprese sul bucato lavato, e sono confezionati in pratici astucci di plastica riciclabile.

La gamma di fazzoletti per il raffreddore si estende anche alla linea Tempo Protect, ideata per il naso e per le mani. Offrono infatti un’igiene massima e sono studiati per tutta la famiglia, prevedendo inoltre il contagio da raffreddore grazie all’azione antibatterica. Le confezioni sono realizzate con un’attenzione mirata verso l’ambiente per evitare sprechi e ridurre le emissioni di CO2. Sono anche facilissimi da riciclare.

I fazzoletti 3-in-1, invece, sono morbidissimi, biodegradabili e resistenti ai lavaggi in lavatrice. Sono un vero e proprio salvavita in caso di raffreddore perché pratici da portare con sé e sono confezionati con plastica riciclata per ridurre le emissioni di anidride carbonica. E, dettaglio da non trascurare, non si sbriciolano in lavatrice e non rovinano il bucato.

I migliori fazzoletti per pelli sensibili

I fazzoletti pensati per le pelli sensibili sono particolarmente morbidi e delicati. Sono studiati proprio per chi ha necessità di soffiarsi spesso il naso, come gli allergici, ed arricchiti con estratti di aloe e olio di mandorle dalle spiccate proprietà emollienti. Questa tipologia di fazzoletti è dermatologicamente testata e non irrita la pelle, messa inevitabilmente a dura prova dallo sfregamento continuo.

Per i più esigenti, poi, Tempo propone la linea di fazzoletti profumati all’aroma di gelsomino, una fresca brezza fiorita perfetta in primavera ma anche in inverno. La confezione pocket, realizzata in materiale riciclato, è ideale fuori e dentro casa, mentre i fazzoletti decorati introducono un nuovo design ispirato alle tendenze del momento: foliage, piume e fenicotteri.

L’impegno per la sostenibilità

Tutti i fazzoletti Tempo sono dermatologicamente testati e proteggono la pelle, anche in caso di usi frequenti. Per questo è indispensabile scegliere quelli giusti per le esigenze più diverse. Sono inoltre amici dell’ambiente: l’impegno, costante, è quello di ridurre-sostituire-riciclare gli imballaggi, a partire dalla riduzione delle quantità di materiale di imballaggio utilizzato per la realizzazione dei prodotti.

Sono infatti tutti creati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Per questo, sono stati apportati cambiamenti significativi nei processi di produzione, con l’utilizzo di fibre naturali e un design del prodotto più intelligente. Il lavoro costante è rivolto alla salvaguardia dell’ambiente: uno degli impegni principali è stato quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 25% entro il 2030 a partire dall’anno 2016.