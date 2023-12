Sono del tutto simili alla normale biancheria intima, ma le mutandine mestruali di Nuvenia hanno dei vantaggi incredibili. Sono realizzate in puro cotone e progettate per i giorni di flusso da moderato ad abbondante, per vivere le mestruazioni senza preoccupazioni. Lasciano inoltre traspirare la pelle, altrimenti soffocata da materiali plastici, con il vantaggio di non dover cambiare l’assorbente esterno o il tampone durante la giornata. Sono comode, lavabili, riutilizzabili, confortevoli e perfette sotto ogni tipo di abbigliamento.

Come funzionano le mutandine mestruali

Gli slip per le mestruazioni sono realizzati da intimawear by Nuvenia™ con la tecnologia TriTech Performance per rendere più facili i temuti giorni del ciclo, in modo da poter affrontare la giornata serenamente. Gli strati speciali integrati all’interno della mutandina sono capaci di proteggere per tutta la giornata, con una parte superficiale che assorbe il flusso rapidamente e tutti gli eventuali fluidi vaginali. Sono quindi indicate anche per il post partum. Il tessuto rimane così asciutto e fresco a contatto con la pelle.

Lo strato assorbente è infatti altamente performante e trattiene il sangue in modo sicuro, lasciando la barriera esterna traspirante ma evitando che i flussi fuoriescano e macchino i vestiti. Le mutandine mestruali sono efficaci per le mestruazioni ma anche per gli altri fluidi vaginali e il sudore (ideali anche in allenamento), lasciandoti libera e sicura di te. Sono adatte in ogni momento della giornata e anche di notte, quando il flusso diventa più abbondante e talvolta difficile da controllare, agevolando il sonno ed evitando di macchiare la biancheria del letto.

Come si indossano e perché sceglierle

Sono delle semplici mutandine, quindi, si portano come la normale biancheria intima. Puoi infatti indossarle nei giorni del ciclo senza dover ricorrere all’utilizzo di tamponi o assorbenti esterni. I vantaggi sono molteplici e sono studiate anche per arginare i problemi dei flussi più complicati da gestire. Sono inoltre realizzate in cotone di provenienza responsabile e sono morbide sulla pelle, oltre a essere lavabili e riutilizzabili per moltissime volte. E non solo per le mestruazioni: gli slip, infatti, sono in morbida fibra naturale e sono ideali anche in palestra, di giorno, di notte, dopo il parto, nei giorni del ciclo, per perdite e spotting.

Sono efficaci per 12 ore, quindi per molto più tempo rispetto ad assorbenti e tamponi, e possono essere lavate in lavatrice. Come? Trattarle è semplicissimo. Basta risciacquarle in acqua fredda per eliminare i residui e poi lavarle insieme al resto del bucato. Attenzione però a non usare candeggina o ammorbidente, per non compromettere l’efficacia del prodotto. Per asciugarle, è sufficiente esporle all’aria e riporle solo quando saranno perfettamente asciutte. Si possono anche mettere in asciugatrice a basse temperature. Le loro prestazioni rimangono ottimali fino a un minimo di 50 lavaggi.

Scegliere le mutandine mestruali è un gesto gentile anche per il pianeta. In questo modo, si riduce la produzione di rifiuti non riciclabili e si dà una mano all’ambiente. L’obiettivo è principale è quindi quello di puntare sempre di più su prodotti riutilizzabili ma che fanno bene anche a noi stesse.