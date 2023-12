Fonte: iStock Cos'è la mestrusomnia

Libere di dormire? Non sempre. Ogni notte, milioni di donne soffrono di mestrusomnia, un’insonnia molto particolare che colpisce durante il periodo del ciclo. Ci sentiamo gonfie, stanche e con un umore ballerino che inizia fin dai giorni che precedono le mestruazioni. Tutti elementi che si ripercuotono sul riposo, che diventa inevitabilmente di scarsa qualità. E così, tra le lenzuola posizionate al millimetro e gli strati di biancheria intima aggiunti per proteggerci, il sonno scivola via rapidamente. Il dato è emerso dal sondaggio condotto da Essity, azienda leader nel settore dell’igiene e della salute e Nuvenia, che lancia la campagna #mestrusomnia.

Che cos’è la mestrusomnia

Con questo termine, si indica l’incapacità di prendere sonno o di riposare bene nei giorni prima e durante il ciclo mestruale. La ricerca evidenzia come le donne perdano mediamente cinque mesi di sonno durante la loro vita a causa delle implicazioni di questo periodo, caratterizzato da ansia e paura che si sviluppano principalmente durante la notte. In base alle esperienze delle donne intervistate, l’indagine ha sottolineato come il 69% di loro abbiano ravvisato una qualità e quantità di sonno inferiore durante il ciclo.

Le donne in età fertile, quindi, perdono 3802,5 ore ovvero 158 giorni di sonno a causa delle mestruazioni durante la loro vita e circa il 30% di queste fa fatica a dormire durante il ciclo, in particolare per l’ansia di macchiare la biancheria del letto e il materasso a causa delle possibili fuoriuscite di sangue dall’assorbente che può spostarsi facilmente con un semplice movimento.

Persiste infatti lo stigma relativo alla vergogna provocata dal sangue mestruale. Macchiare i vestiti e il pigiama, oltre che la biancheria, rappresenta ancora un motivo di disagio. In molte, infatti, eviterebbero addirittura di recarsi in casa d’altri – per non rischiare imprevisti – e di andare in vacanza. La mestrusomnia mette così in evidenza un altro aspetto del divario di genere, che esiste a livello retributivo, nella sopportazione del dolore, nella ricerca del piacere e, ora, persino nel riposo.

Perché si verifica anche prima del ciclo e come combatterla

La probabilità che le donne soffrano di insonnia è di 1,25 volte più alta rispetto agli uomini. Ciò è dovuto ai cambiamenti ormonali durante il ciclo mestruale, attraverso la produzione di estrogeni e progesterone. Nella settimana che precede il ciclo, infatti, si verifica un aumento del progesterone perché il corpo si prepara per una possibile gravidanza. Se questo non avviene, allora i valori di quest’ormone calano in maniera molto rapida. Ed è così che il rivestimento dell’utero si sfalda e si stacca dalle pareti, generando il sanguinamento.

Il progesterone è inoltre un calmante, che induce il sonno. Il calo di questi valori potrebbe quindi essere il motivo per il quale la sindrome premestruale provoca insonnia. Il buon riposo è anche influenzato dalla temperatura corporea, che si abbassa prima di coricarsi in modo da consentire un sonno profondo e di qualità. Durante il ciclo mestruale, però, la temperatura interna cambia, aumentando fino a 0,7°C dopo l’ovulazione e così rimane fino all’inizio del ciclo, per poi stabilizzarsi su livelli normali.

Per provare ad alleviare i disturbi causati dalla mestrusomnia, puoi cercare di dormire di più nei giorni precedenti al ciclo. Mangia sano e stai all’aria aperta, per rilassarti. Se ti piace, prova con lo yoga e la meditazione. Per un sonno più tranquillo puoi provare a indossare indumenti adatti al ciclo, come le mutandine mestruali che trattengono il flusso in modo sicuro e proteggono i vestiti e la biancheria.

Contenuto offerto da Nuvenia