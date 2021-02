Kate Middleton sorprende con la giacca da sogno che tutte dovremmo avere

editato in: da

Kate Middleton torno in pubblico, collegandosi in video dal salotto della tenuta di Sandringham, e conquista tutti con la giacca in tweed che tutte noi dovremmo avere nell’armadio.

Dopo diversi giorni di silenzio, finalmente Kate torna agli impegni di Corte per dire grazie agli insegnanti. La Duchessa di Cambridge si è collegata in video-call con un gruppo di maestri di una scuola della contea di Durham in occasione della Settimana dedicata alla Salute mentale dei bambini.

Lady Middleton si è presentata davanti alle telecamere con una splendida giacca in tweed, blu chiaro, con scollo arrotondato, firmata da Rebecca Taylor, una stilista neozelandese. Costo? 398 sterline, circa 455 euro. Si tratta di un capo tanto raffinato quanto versatile che si può indossare un po’ con tutto, dai classici pantaloni a sigaretta ai jeans, un capospalla essenziale perché in grado di trasformare anche il look più informale in elegante.

Non è la prima volta che vediamo Kate indossare questa giacca. La sfoggio per la prima volta nel 2017 quando andò in visita all’Evelina London Children’s Hospital.

Differentemente dagli altri appuntamenti in video, Lady Middleton questa volta ha optato per un giacca più bon ton, dal taglio decisamente più femminile rispetto ai blazer che ci aveva abituato a vedere. Anche i capelli sono raccolti indietro, anziché portati lunghi e liscissimi sulle spalle. Un cambio di stile per sottolineare il suo ruolo di mamma, più che di donna lavoratrice come nel caso degli altri incontri dove Kate ha adottato un’immagine da moderna working girl, seguendo lo stile di Letizia di Spagna e ispirandosi, per quanto riguarda la pettinatura, a Meghan Markle.

Questa volta invece ha voluto rimarcare il tratto più dolce e materno di sé, e dunque, in un certo senso, più femminile. Da qui la scelta della giacca corta e sciancrata, distinta e chic, da perfetta Lady. Anche i gioielli sono ridotti al minimo, solo un piccolo paio di orecchini in oro. Per quanto riguarda il make up, la Duchessa segue il suo stile, puntando sullo sguardo con ombretti dalle tonalità marroni, sulle labbra tenue rossetto, mentre il blush è forse fin troppo insistente sulle guance.

La Duchessa di Cambridge è apparsa come sempre di ottimo umore e sorridente e si è intrattenuta con i singoli insegnanti, parlando di quanto sia stato difficile durante la pandemia aiutare i bambini e le loro famiglie. Qualche tempo fa anche Kate aveva ammesso di essere esausta nel doversi occupare totalmente dei figli, conciliando i suoi impegni di lavoro con le esigenze di George, Charlotte e Louis.

Kate si è collegata con la scuola via pc, in uno dei salotti di rappresentanza a Sandringham House, la Regina ha prestato ai nipoti la sua casa come base per i loro eventi virtuali. Lady Middleton è seduta su un elegante divano verde tenue, adornato a cuscini bianchi con decori vegetali. Sui mobili d’epoca alle sue spalle, si notano le foto di famiglia, mentre ogni spazio vuoto è riempito da piante rigogliose.