Kate Middleton incanta col tailleur pantaloni ma cede alla Regina

Kate Middleton torna in video e si presenta con trucco e parrucco rinnovati e un look che è frutto di un grande compromesso con il dress code imposto dalla Regina.

La Duchessa di Cambridge dunque prosegue i suoi impegni virtuali dal salotto di Kensington Palace che spesso condivide durante gli impegni di lavoro con suo marito William. L’occasione è l’annuncio dei risultati del sondaggio Early Years, all’interno del progetto “5 Big Questions” sull’infanzia, che verranno svelati la settimana prossima.

Dopo la camicia a babydoll che è stata un successo di stile, Kate questa volta si presenta davanti alle telecamere con il perfetto outfit da working girl, sull’esempio di Letizia di Spagna, che tutte dovremmo avere. Si tratta di un tailleur pantalone blu, davvero molto professionale. Ma come è noto, questo tipo di abbigliamento è inviso a Sua Maestà, perché giudicato troppo “maschile” per una donna.

Lady Middleton, di solito molto attenta al protocollo, negli ultimi mesi l’ha indossato almeno due volte: per un video realizzato al Museo di Storia Naturale e durante il Pride of Britain Awards quando ha lasciato senza fiato col tailleur anni Settanta. Kate però non ama opporsi alla volontà della Regina Elisabetta. D’altro canto, pare non voglia rinunciare al tocco di modernità dei suoi ultimi look. La Duchessa di Cambridge ha così trovato la soluzione tanto perfetta quanto semplice.

Per rendere più femminile la mise giudicata sconveniente, ha indossato sotto la giacca una maglia rosa, firmata Massimo Dutti, che ingentilisce la visione di insieme. E per sottolineare questo aspetto, Kate porta la famosa collana in oro con i ciondoli in cui sono incise le iniziali dei figli, del designer Alex Monroe. A parte il gioiello, Lady Middleton ha sfoggiato capi nuovi, ma gli acquisti sono stati fatti evidentemente considerando la possibilità di un loro riciclo, essendo tutti dei grandi classici, dal blazer blu al golfino minimal.

A rendere ancora più frizzante il look di Kate, concorrono gli evidenti cambiamenti nelle scelte del make up e della pettinatura. La moglie di William ha schiarito i capelli che porta ultimamente acconciati con boccoli che le incorniciano il viso.

La make-up artist, Olivia Todd, ha poi osservato su Femail come la Duchessa abbia lavorato sul suo incarnato roseo e opaco, rendendolo più fresco e brillante. Il risultato è stato ottenuto evitando di usare colori scuri per gli occhi e un blush troppo deciso. Al loro posto sono state scelte tonalità più morbide e giochi d’ombra. Risultato? Kate ha un aspetto più giovanile.