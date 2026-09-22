Una SIM che dà internet gratis in quasi 200 paesi, una voce clonata che suona come la tua vera voce e la possibilità di tradurre anche una telefonata in tempo reale: sembra fantascienza, ma non lo è.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Sei mai stata in un paese dove non capivi una parola di quello che ti dicevano, magari con il telefono scarico o senza rete, ritrovandoti a comunicare a gesti davanti a un cameriere o a un tassista?

È una situazione che chi viaggia spesso conosce fin troppo bene, e in quei momenti un’app di traduzione sul telefono non sempre basta: si scarica la batteria, manca la connessione, oppure la voce sintetica suona così innaturale da far perdere ogni fiducia in quello che si sta dicendo.

Per uno scenario come questo serve qualcosa di più affidabile, pensato apposta per restare al tuo fianco anche quando il telefono ti abbandona.

Vasco Translator Q1 Vasco Translator Q1, traduttore simultaneo portatile multilingua, ideale per viaggi e comunicazione immediata senza barriere linguistiche

VOTO TOTALE 8.3 Vasco Traslator Q1 Vasco Translator Q1 è un dispositivo dedicato alla traduzione, non un'app né un accessorio da abbinare allo smartphone. Integra una SIM con connessione dati gratuita in quasi 200 paesi, senza costi di roaming né abbonamenti, e una funzione di clonazione della voce che riproduce la traduzione mantenendo il timbro reale di chi parla, in 54 lingue. È pensato per chi viaggia spesso, lavora con clienti stranieri o vuole restare in contatto con parenti all'estero senza affidarsi a un'app gratuita. È perfetto per chi viaggia spesso all'estero e non vuole pensare a SIM locali o tariffe di roaming, ma anche per chi deve sentirsi a proprio agio al telefono con un cliente straniero. Chi traduce solo ogni tanto, per leggere un menù in vacanza, può probabilmente accontentarsi di un'app gratuita. PRO Connessione dati inclusa

La clonazione della voce rende i dialoghi meno freddi

Traduzione accurata fino al 99%

Dispositivo pronto all'uso

Torcia integrata e ricarica rapida CONTRO Prezzo premium

Traduzione chiamate a consumo

Display ridotto che può risultare stretto La clonazione vocale che rende i dialoghi meno robotici VOTO: 9 La tecnologia Vasco My Voice riproduce la traduzione mantenendo timbro e intonazione della voce reale di chi parla, in 54 lingue. La differenza rispetto a un traduttore vocale generico si sente subito: non è più una voce sintetica e neutra a parlare al posto tuo, ma qualcosa che somiglia davvero a come suoni tu, con le tue pause e la tua cadenza. È il tipo di dettaglio che cambia le cose anche fuori dal viaggio vero e proprio: durante una videochiamata con un parente che vive all'estero, per esempio, o quando un viaggio si organizza all'ultimo momento e non c'è tempo per abituarsi a una nuova app. Una funzione simile, per chi cerca traduzione live durante una chiamata, l'avevamo già trovata sul Samsung Galaxy S26 Ultra, anche se qui l'obiettivo del dispositivo è diverso: non un telefono con funzioni aggiuntive, ma uno strumento nato apposta per questo compito, con una batteria e un'antenna dedicate solo a tradurre. Chiamate tradotte in tempo reale VOTO: 7 Con la funzione di traduzione delle chiamate si può telefonare e ricevere chiamate internazionali con traduzione simultanea bidirezionale in 53 lingue. In pratica, parli in italiano e chi ti ascolta sente la traduzione nella sua lingua e viceversa, senza passare per un interprete o un'app terza. Il limite è economico più che tecnico: sono inclusi 10 minuti gratuiti per iniziare, dopodiché servono pacchetti a pagamento da 10, 50 o 100 minuti. Per un uso occasionale, in viaggio o durante una singola trattativa, può bastare tranquillamente, ma per chi lavora ogni giorno con clienti esteri è un costo da mettere in conto oltre al prezzo del dispositivo. La traduzione delle foto e l'aiuto contestuale VOTO: 8 La fotocamera integrata, usata proprio come faresti con lo smartphone, traduce i testi da foto di menù, cartelli o documenti, mentre il Vasco Assistant aggiunge un livello in più: spiega il contesto locale, dalle norme sui parcheggi alle usanze fino alla cucina del posto. Non si limita quindi a girare le parole in un'altra lingua, ma prova a colmare quella distanza culturale che una traduzione letterale spesso lascia scoperta. È il tipo di dettaglio che si apprezza soprattutto fuori dai circuiti più turistici, magari insieme ad altri, dove un cartello interpretato male o un'usanza fraintesa possono diventare un problema concreto invece che un semplice aneddoto da raccontare al ritorno. Il bello è che quando si preparano i gadget da portare in viaggio, Vasco Traslator Q1 incide poco sul peso complessivo del bagaglio. Internet gratis a vita e addio al problema del roaming VOTO: 9 La funzione che più cambia le cose è la SIM integrata, con connessione dati gratuita e senza scadenza in quasi 200 paesi. Non serve cercare il Wi-Fi dell'hotel, comprare una SIM locale appena atterrate o attivare pacchetti di roaming prima della partenza: si scende dal treno, dal camper o dall'aereo e si può iniziare subito a tradurre, senza passaggi intermedi. È una comodità che pesa soprattutto per chi viaggia da sola e vuole ridurre al minimo le variabili da gestire in un paese sconosciuto. Sommario Vasco Traslator Q1 La clonazione vocale che rende i dialoghi meno robotici 9 Chiamate tradotte in tempo reale 7 La traduzione delle foto e l'aiuto contestuale 8 Internet gratis a vita e addio al problema del roaming 9

Conclusioni Vasco Translator Q1 Vasco Translator Q1, traduttore simultaneo portatile multilingua, ideale per viaggi e comunicazione immediata senza barriere linguistiche Il prezzo, intorno ai 549 euro di listino, resta il vero ostacolo: una fascia alta anche per un dispositivo dedicato, ben oltre il costo delle app gratuite o dei traduttori portatili più economici. Anche lo schermo, compatto per natura, può risultare stretto quando c'è da leggere la traduzione di un documento lungo. Detto questo, Vasco Translator Q1 non è pensato per chi viaggia una volta ogni tanto e si accontenta di un'app sul telefono, ma per chi ha bisogno di comunicare all'estero spesso, in modo affidabile, che si tratti di lavoro, viaggi frequenti o della tranquillità di non restare mai bloccata a gesti davanti a uno sconosciuto. La combinazione di connessione gratuita, voce naturale e traduzione delle chiamate resta difficile da trovare altrove in un unico dispositivo.

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