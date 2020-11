The Crown 4, la triste storia delle cugine di Elisabetta

editato in: da

Da domenica 15 novembre sarà disponibile su Netflix la quarta stagione di The Crown, questa volta ambientata tra il 1979 e il 1990, un periodo molto importante per l’Inghilterra che vide l’ascesa di Margareth Tatcher come Primo Ministro e il grande arrivo di Diana nella Famiglia Reale.

Netflix è decisa a svelare tutti i retroscena dei Royal del Regno Unito, anche di quei segreti che hanno tentato di tenere nascosti il più a lungo possibile, come la triste storia delle cugine della Regina Elisabetta, Nerissa e Katherine Bowes-Lyon.

Rispettivamente terza e quinta figlia dell’amato fratello della Regina Madre Elisabetta I, le due ragazze sono state internate nel manicomio Royal Earlswood Hospital, nel Surrey, nel 1941, all’età di appena 22 e 15 anni, a causa della loro incapacità di comunicare e di sospetti problemi mentali.

L’unica ad essere a conoscenza della sorte delle giovani era la Regina Madre, che decise di fingere con tutta la famiglia la morte delle due giovani per non disonorare la casata monarchica. Rinchiuse in manicomio le nipoti proprio l’anno del suo matrimonio col futuro Re d’Inghilterra e non andò mai a trovarle, anzi le eliminò definitivamente dall’albero genealogico della famiglia. Nerissa e Katherine rimasero in manicomio fino alla morte, avvenuta nel 1986 per la prima, all’età di 66 anni, e nel 2014 per Katherine, a 87 anni.

The Crown 4 sarà una stagione più introspettiva rispetto alle scorse: vedremo la bulimia di Diana, le difficoltà di Carlo nel sentire l’affetto dei genitori e la Principessa Margaret indagare nel passato della sua famiglia in cerca di una motivazione che possa spiegare il suo malessere emotivo e psicologico. L’episodio che narra la storia romanzata delle cugine vede protagonista proprio la Principessa che, una volta scoperta la verità, non può che essere solidale con le cugine e sentirsi un po’ come loro.

Furiosa per quello che ha scoperto Margaret è protagonista di un forte scontro con la madre:

Rinchiuse e trascurate. Sono le tue nipoti, figlie del tuo fratello preferito.

La Regina Madre le risponde freddamente, in accordo con le proprie convinzioni: