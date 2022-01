Berlusconi, complicità con Marta Fascina: la foto e gli auguri su Instagram

Non ci era sfuggita la cartolina di Natale in stile Royal di Silvio Berlusconi e Marta Fascina: fasciata in un abito blu, ci aveva colpito per il suo enorme stile, un vestito da sogno. Per il compleanno di Marta, il 9 gennaio, l’ex Premier ha condiviso una foto su Instagram. Uno scatto privato, che mette in risalto uno sguardo di complicità senza eguali. A corredo della didascalia, poche parole: “Buon compleanno, Marta”.

Silvio Berlusconi, gli auguri a Marta Fascina su Instagram

Nel giorno del 32esimo compleanno della Fascina, Berlusconi ha voluto renderle omaggio sul suo profilo ufficiale Instagram. Uno scatto in cui si respira l’aria natalizia, con la casa addobbata, le luci scintillanti e gli aghi di pino a creare un’atmosfera intima. Da poco più di due anni, il Cavaliere e la Fascina stanno insieme: la relazione era diventata di dominio pubblico agli inizi del 2020.

Alcuni scatti, ai tempi, avevano ritratto la neocoppia in Svizzera: qualche indiscrezione sulle pagine di cronache rosa, poi la conferma. A suggello del legame che c’è tra i due, Berlusconi ha condiviso delle foto sul suo feed Instagram nell’ultimo periodo. La più recente è stata in occasione del Natale, per augurare ai suoi follower delle felici feste.

Berlusconi e Fascina, la cartolina di Natale

Gli auguri di Natale di Silvio Berlusconi e Marta Fascina non erano passati inosservati ai più. Uno scatto realizzato ad hoc, sulla scia dello stile Royal che piace molto: uno a fianco dell’altro, in un’ambientazione suggestiva, con un albero bianco a svettare, decorato con le classiche palline natalizie. Composti e sorridenti, lo stile della Fascina ci aveva conquistato: un abito principesco, di colore blu, con un coprispalla abbottonato sul collo. Una scelta di stile raffinata.

Sembra proprio che il blu sia un colore molto amato da Marta, dal momento in cui lo ha sfoggiato anche nello scatto condiviso da Berlusconi in occasione del suo compleanno. Del resto, è una sfumatura che evoca tranquillità e armonia, e che è famosa per generare un equilibrio alle emozioni. Non può essere un caso, dunque: anche l’occhio vuole la sua parte.

La dedica di Marta a Berlusconi per il suo compleanno

Il Cavaliere e la Fascina non sono una coppia che potremmo definire social. Tuttavia, nelle occasioni importanti, non mancano di mostrarsi sui social: anche Marta aveva fatto gli auguri di compleanno a Silvio il 29 settembre. Rispetto a Berlusconi, si era lasciata andare in un “Buon compleanno, amore mio”, inserendo anche un cuore nella didascalia e mostrando tutto il suo affetto verso il compagno.

Classe 1990, originaria di Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, la Fascina ha conquistato il cuore dell’ex Premier con dolcezza, intelligenza e bellezza. Un aspetto decisamente importante della sua storia con Berlusconi è che persino l’ex moglie, Veronica Lario, ha deciso di incontrarla (e l’ha persino approvata). Una storia importante, che sta facendo bene a Silvio: i problemi di salute che ha dovuto affrontare nel 2021 li ha potuti superare serenamente con al suo fianco Marta, che lo ha supportato in ogni momento.