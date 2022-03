Sasha ha 4 anni ed è scomparso: aiutateci a trovarlo

Sasha stava scappando dall’Ucraina martoriata dalla guerra insieme alla nonna e un altro gruppo di persone, attraversando con una barca il fiume Dnepr, nella regione di Kiev, quando il mezzo di è capovolto. La nonna è stata ritrovata morta ma si spesa che lui sia riuscito a salvarsi e che sia stato tratto in salvo da qualcuno, essendo l’unico delle persone a bordo a indossare un giubbotto di salvataggio.

Il suo nome è Alexander Zdanovich Yahno detto Sasha, ha 4 anni, gli occhi marroni, i capelli castani a caschetto ed è alto 110 centimetri circa. La richiesta di aiuto è arrivata dalla mamma, la signora Anna, che ha scritto una mail all’Associazione Cittadini del Mondo Odv, che da vent’anni si occupa di accoglienza di minori nell’ambito di programmi di solidarietà internazionale. Il bambino risulta scomparso dal 10 marzo 2022.

La veridicità dell’appello è stata confermata anche dalle istituzioni consolari. Non è escluso che il bambino possa trovarsi in Italia, anche se l’appello è esteso al resto a livello internazionale. Questo è il messaggio:

Per favore chiunque abbia una qualsiasi informazione su Alexandr (chiamato anche con il diminutivo Sasha) contatti i numeri elencati qui sotto tramite WhatsApp o Viber ai seguenti numeri:

• Anna la mamma di Alexandr (Sasha), che non parla italiano: +380637034777 numerazione ucraina

• Cristina (amica di famiglia), che parla italiano: + 19298422560 numerazione USA email cristinakukuyan123@gmail.com

• Si prega di contattare solo se si hanno notizie utili per la ricerca