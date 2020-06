Regina Elisabetta, suo marito Filippo compie 99 anni: il segreto della longevità

editato in: da

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo, oltre 70 anni di matrimonio

Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, compie 99 anni. È nato infatti il 10 giugno 1921. Per lui un compleanno in isolamento al Castello di Windsor in compagnia solo della sua augusta consorte.

In barba a chi lo dà per morto da mesi e vede nelle parole di suo figlio Carlo, che ha detto di sentirne la mancanza, una prova della sua dipartita, Filippo si avvicina al traguardo dei 100 anni. I festeggiamenti sono privati dato il periodo e come per sua moglie e i nipoti che hanno spento le candeline durante il lockdown, sentirà i parenti in video chiamate.

Principe consorte di Elisabetta dal 1947, anno in cui si sono sposati, Filippo è sempre stato accanto alla moglie. Mai troppo ingombrante, mai troppo remissivo, ha sostenuto la Sovrana in tutti i momenti cruciali del suo Regno. Anche ora, alla sua veneranda età e ormai ritirato dalla vita pubblica dal 2017, dopo ben 65 anni di onorato servizio, è intervenuto durante la pandemia con un messaggio personale a sostegno dei sudditi e ribadendo la presenza della Monarchia in un momento così difficile.

Alla fine degli anni Cinquanta, Elisabetta gli conferì il titolo di Principe del Regno Unito. Nel corso della sua lunga carriera a Corte ha presenziato a circa 22.000 impegni ufficiali. Sempre al fianco della moglie, sono diventate celebri le sue gaffe che però hanno anche contribuito a stemperare e alleggerire l’atmosfera in più di un’occasione.

Nella vita privata, il matrimonio tra Filippo ed Elisabetta è stato ed è d’amore. Anche se questo non ha impedito a entrambi di avere qualche flirt clandestino. Tra i nomi delle presunte amanti del Principe ci sono la madre di Sarah Ferguson e la Principessa Alessandra del Kent, cugina di primo grado di Elisabetta e sua damigella di nozze. La situazione precipita nel 1956, quando Filippo viene spedito per 4 mesi in Oceania, ufficialmente con lo scopo di seguire le Olimpiadi, in realtà per allontanarlo da amicizie che potevano diventare davvero compromettenti.

Comunque, queste sono storie passate. La Sovrana e il consorte cementificano la loro relazione con 4 figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Filippo ha avuto anche un ruolo determinante nel matrimonio tra il primogenito e Lady Diana. Fu lui a spingere Carlo a chiederla in sposa e a troncare la love story con Camilla. Pare però che il marito di Elisabetta non sia mai venuto in soccorso della nuora di fronte ai continui tradimenti del figlio. Al funerale di Lady D però presenziò al fianco di Carlo, William e Harry.

Oggi Filippo ha numerosi nipoti e bis-nipoti. E ha il privilegio di aver trasmesso a uno di loro, Archie, figlio di Harry e Meghan Markle, il suo cognome, Mountbatten, che adottò prima del matrimonio con Elisabetta rinunciando ai propri titoli greci. Filippo è nato a Corfù come Principe di Grecia e Danimarca, discendente della Regina Vittoria.

Fino a un paio di anni fa, Filippo guidava l’auto ma dopo un pericoloso incidente la Regina si è vista costretta a proibirglielo. A parte qualche acciacco e un paio di ricoveri in ospedale per controlli, il Principe è in buona salute. Il segreto della sua longevità? Lo ha rivelato il medico di Corte Anna Hemming a Hello!: “Essere andato in pensione nel momento giusto, gli ha permesso di condurre una vita più rilassata”. D’altro canto, vive in un ambiente molto attivo e questo gli permette di essere continuamente stimolato mentalmente e fisicamente.

Naturalmente, importante è anche la dieta. Filippo consuma molte proteine specialmente a cena. Tra i suoi piatti preferiti, anatra affumicata, omelette con bacon. Mentre a colazione non mancano uova e pancetta e salsicce.

Tutti questi elementi lo hanno reso il terzo membro più longevo della Famiglia Reale. Il record spetta ad Alice, Duchessa di Gloucester, morta a 102 anni. Al secondo posto troviamo la Regina Madre che si è spenta a 101 anni.