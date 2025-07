Prime Day, ultimi sconti folli. La lista definitiva delle offerte imperdibili

Il tempo sta per scadere, approfitta oggi delle offerte per te e per la tua casa (entro le 23,59!)

iStock Le migliori offerte durante i Prime Day 2025

Che si tratti di prodotti beauty, pezzi alla moda o accessori per la tua casa, tutto ciò che ti serve è finalmente a portata di clic — e con sconti eccezionali. Il Prime Day 2025 è l’occasione perfetta per trasformare la tua routine di bellezza in un momento di vero piacere, risparmiando.

Quando si svolge il Prime Day 2025

Quest’anno l’evento dura quattro giorni: inizia alla mezzanotte dell’8 luglio e termina alle 23:59 dell’11 luglio. Ciò significa che oggi è l’ultimo giorno utile per approfittare delle offerte!

Ricorda che tutte le occasioni sono riservate ai membri Amazon Prime: se non sei ancora iscritto, puoi iniziare subito con un mese di prova gratuito.

Con Prime non solo accedi alle promozioni del Prime Day, ma ottieni anche:

Spedizioni veloci e gratuite

Accesso a Prime Video, con un ampio catalogo di film e serie TV

Musica, letture digitali, riviste e molto altro

Dopo il periodo di prova, l’abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno. Un piccolo investimento per un grande valore.

Ed ora che siamo al rush finale, tieni pronto il carrello e esplora tutte le (ultimissime) offerte del Prime Day 2025 per le categorie moda, beauty e casa.

Consiglio utile: prima di acquistare, controlla sempre il prezzo aggiornato cliccando sul link e visitando la pagina del prodotto. In questo modo avrai la certezza di ottenere il miglior prezzo disponibile.

Offerte Moda da non farti scappare

Quest’estate sono tornate ai nostri piedi, più cool e colorate che mai: siamo parlando delle infradito più amate di sempre, le

Havaianas – versione Slim. Sono le infradito perfette per ogni occasione estive, tanto che sono uscite dalla spiaggia e hanno conquistato le nostre città e si sono fatte spazio nel mondo dello streetwear street style. Realizzate in morbida gomma brasiliana, garantiscono una calzata comoda e resistente, disponibile in una vasta gamma di colori alla moda. Scegli il colore che più ti piace: oggi il modello in colore Cyber Pink lo paghi scontato del 39% rispetto al prezzo base.

Offerta Havaianas Havaianas - versione Slim - color Cyber Pink

Ci sono acquisti che non ti deluderanno mai: tra questi, tutti i jeans a marchio Levi’s. Il modello in sconto del 32% (poi la percentuale cambia in base alla taglia) è il Levi’s 314, ideale per chi desidera valorizzare la propria silhouette senza rinunciare al comfort. Pensati per modellare con delicatezza le curve, offrono una vestibilità media che abbraccia il punto vita, snellendo fianchi e cosce grazie al tessuto stretch che sostiene senza costringere. Il taglio dritto dona slancio alla figura, rendendoli versatili e adatti a ogni occasione.

Dopo il suo straordinario rebranding, Desigual non sbaglia un colpo. Questa bellissima borsetta a tracolla di un caldo marrone (il colore più amato dell’estate 2025, assieme al giallo burro) , riporta una fantasia intarsiata tipica del brand ed è comodamente indomabile anche a spalla o a mano. Ora può essere tua con un click scontata del 33%!



Offerta Desigual Borsetta marrone

I sandali in pelle perfetti per l’estate? Sono loro (provare per credere). Il brand spagnolo Gioseppo è famoso per le sue calzature essenziali, ma sempre con qualche dettaglio cool.Questo modello tinta piombo ha una trama intrecciata e non hanno l’infradito (dettaglio che per molti può fare la differenza). essendo in vera pelle, si adattano facilmente alla forma del piede, regalando confort e stile ad ogni look. Oggi sono scontati fino al 47%, non farteli sfuggire!

Offerta Gioseppo Sandali in pelle intrecciati - Piombo

Se conosci The Drop, già sai che non esiste un solo capo mal riuscito di tutta la linea (ed è davvero low cost, anche a prezzo base). Un esempio? Questa adorabile borsetta da portare al polso, in tantissimi colori diversi. Diventerà presto la tua miglior alleata perché saprà dare quel quid in più anche all’outfit più noioso e banale. Ora l’investimento è davvero minimo perché la pagherai scontata fino al 48%!

The Drop Borsa Tote - colori vari

Questi sconti sono il momento perfetto per fare scorta di capi basici e underwear di qualità, che solo in queste occasioni paghi molto meno rispetto al loro reale valore. Tra questi, il reggiseno Stepy Soft di Thriump – brand cult nel mondo dell’intimo femminile – il sostegno invisibile, perfetto per canotte e vestitini estivi.Realizzato con il 12% di elastan per una tenuta flessibile e materiali morbidi come cotone e fibre sintetiche, garantisce massimo comfort un supporto extra, mentre la parte centrale ribassata dona eleganza alla scollatura. Oggi è scontato del 30%!

Triumph Reggiseno Stepy Soft

Make up e body/skincare a prezzi mai visti

Se in estate detesti il fondotinta, ti sarai già imbattuta nell’alternativa più amata di sempre per uniformare l’incarnato senza appesantire: stiamo parlando della BB Cream, nello specifico, la migliore BB Cream tra le low cost in commercio: la BB Cream Skin Active con acido ialuronico. Un prodotto che torna ogni anno e che non ha bisogno di troppe presentazioni, impossibile non amarla. Oggi ti conviene fare scorta perché è quasi regalata!

Garnier BB Cream

Se in estate tendi a lucidarti facilmente, non puoi che affidarti alla vitalissima e chiacchieratissima cipria di Makeup Revolution – Loose Baking Powder. I suoi super poteri? Prolungare la durata del make-up, eliminare l’effetto lucido e bilanciare il tono della pelle, offrire una copertura naturale e a lunga tenuta. Perfetta per la tecnica del baking, può essere applicata con un pennello morbido o una spugna inumidita per una finitura precisa e radiosa. La sua formula leggera, priva di profumo e parabeni, è adatta a tutti i tipi di pelle e può essere utilizzata sia per fissare il fondotinta sia come cipria a sé stante. Il risultato? Un incarnato uniforme, luminoso e impeccabile. Oggi è tua al 32% di sconto!

Se soffri di pelle secca o molto secca, NIVEA Crema Repair & Care Urea 400 è la soluzione perfetta per te. Si tratta di una crema idratante intensiva che offre idratazione profonda per 72 ore, aiutando a riparare fin dal primo utilizzo i segni visibili di secchezza su corpo, viso e mani. Arricchita con 15% di Glicerina e Urea, nutre e protegge la barriera cutanea, rendendola ideale per pelli molto secche e ruvide. La sua texture ricca si assorbe rapidamente senza ungere, lasciando la pelle morbida, liscia e visibilmente più sana. Dermatologicamente testata, è perfetta per l’uso quotidiano su tutto il corpo! Ora la confezione da ben 400ml è tua con uno sconto del 32%.

Nivea Crema Repair & Care Urea 400

Se il tuo viso non è più giovanissimo, investi sul benessere della tua pelle con prodotti di alta qualità e ingredienti altamente performanti: la BIOTHERM Blue Pro-Retinol Multi-Correct Cream è una crema viso anti-età ad azione multi-correttiva, ideale per contrastare rughe, linee sottili e perdita di tono. Arricchita con Pro-Retinolo e Life Plankton, stimola il rinnovamento cellulare, migliora la texture della pelle e dona un aspetto più uniforme, luminoso e compatto. La sua formula esfolia delicatamente, idratando in profondità e rendendo la pelle visibilmente più giovane. Perfetta per l’uso quotidiano, può essere applicata mattina e sera con movimenti leggeri, anche durante il giorno in tutta sicurezza. Tutta la qualità al miglior prezzo, ma solo per oggi!

Biotherm BIOTHERM Blue Pro-Retinol Multi-Correct Cream

Tra il caldo, la disidratazione e gli ambienti con aria condizionata, anche e tue labbra hanno bisogno di coccole extra durante l’estate. Il Masqmai Perfect Lip Gloss nella tonalità Vanilla Honey è il gloss ideale per labbra visibilmente più piene, idratate e levigate. Il segreto? Il peptide volumizzante combinato con il derivato del mentolo, uno mix che dona una piacevole sensazione di freschezza e un delicato profumo di vaniglia. La sua texture setosa si applica con facilità grazie all’applicatore in spugna, senza lasciare residui né appiccicare. Perfetto da usare da solo o sopra burrocacao e rossetto, è il tocco finale per labbra naturalmente rimpolpate e luminose, da riapplicare ogni volta che vuoi. Ora anche scontato dell’11%, cosa aspetti?

Offerta Masqmai Masqmai Perfect Lip Gloss - Vanilla Honey

Cose di casa, al miglior prezzo

L’estate, i frullati, le granite, gli smoothies… cosa ti serve, quindi? Il Frullatore Haier I-Master Serie 5, l’unico che unisce potenza, versatilità e praticità per offrirti risultati professionali in cucina. Dotato di 3 programmi automatici (Ice Crush, Smoothie e Autoclean), permette di ottenere la consistenza perfetta grazie alle sue 6 lame ad alte prestazioni, ideali per alimenti morbidi o duri.Regalatelo ora al 50% in meno.

Haier Frullatore Haier I-Master Serie 5

Offerta Bialetti Moka Bialetti Rainbow - 3 tazze da 30ml

Perfetta com regalo per chi ama il gusto autentico dell’espresso italiano o per dare un tocco di colore alla tua casa, lain questa splendidaoggi è ad un prezzo che non puoi farti scappare. Realizzata in alluminio di alta qualità e compatibile con tutti i piani cottura (tranne l’induzione), è perfetta per iniziare la giornata con il sorriso, grazie ai suoi colori brillanti.

La luna sul tuo comodino. Tutto vero: la lampada da comodino a forma di luna è un’idea regalo affascinante e originale, perfetta per sorprendere chi ami. Realizzata con tecnologia di stampa 3D, riproduce fedelmente la superficie lunare, portando un tocco magico e realistico in qualsiasi stanza. Approfitta di quest’ultimo giorno di offerte per portarla a casa con te ad un prezzo scontato!



Aced Lampada Luna Led

Un’ultima occhiata alle migliori offerte Prime Day 2025

