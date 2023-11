Fonte: iStock Photo Guardare video sulla natura: i benefici

Ci sono luoghi che facilitano il rilassamento e il benessere: sappiamo bene quanto il contatto con la natura possa contribuire a renderci più felici. E allora perché non provare a ricercare questa sensazione anche attraverso l’uso della televisione?

Uno studio, infatti, ha rilevato che guardare alcuni video che immortalano spazi naturali può essere un buon metodo per farci sentire meglio. A svolgerlo sono stati degli studiosi dell’Università di Exeter, che hanno reso noti i risultati attraverso una pubblicazione su Nature.

Cosa guardare in televisione per essere felici

Partendo dai dati emersi dallo studio dell’Università di Exeter, la risposta alla domanda “cosa guardare in televisione per essere felici” potrebbe essere video che ritraggono la natura. Infatti, il team ha preso come campione un gruppo di persone tra i 18 e i 25 anni, con l’obiettivo di comprendere come l’esposizione a un breve video potesse avere ricadute sul benessere mentale.

I giovani, 76 in totale, sono stati suddivisi in due gruppi distinti: uno ha osservato delle riprese in un bosco e l’altro un viaggio in treno. I risultati hanno evidenziato come i primi, confrontati con gli individui del secondo gruppo, abbiano riscontrato miglioramenti nel livello di stress, di umore e attenzione. Questo sta a significare che osservare la natura, anche solo virtualmente, può apportare benessere nell’ambito della salute mentale degli adolescenti.

Infatti, lo studio partiva proprio dai dati sui disturbi di salute mentale e di come questi prendano il via in una percentuale del 50% durante l’adolescenza o del 75% entro i 24 anni. Più o meno la fascia di età considerata per portare avanti l’esperimento.

E se vedere un video fa sentire meglio, è anche chiaro che i benefici maggiori, però, si possano ottenere proprio stando nel bel mezzo della natura: “L’esposizione alla natura virtuale – si legge nello studio – può anche avere un impatto positivo sulla salute e sul benessere umano, sebbene gli effetti potrebbero non essere così forti come quelli della natura nel mondo reale”.

Il video di una passeggiata nella natura, a cui sono stati sottoposti i partecipanti allo studio, durava sei minuti e metteva insieme aspetti visivi e uditivi.

Tra l’altro questa non è l’unica ricerca ad aver sottolineato il rapporto positivo tra video che riprendono la natura e benessere: già nel 2017 l’università di Berkley aveva evidenziato come possano aiutare ad accrescere le sensazioni belle, facendo diminuire quelle negative.

Quindi perché non provare a sperimentare i risultati di questi studi quando si sceglie che programmi guardare in tv? Magari optando per un rilassante documentario che ci fa immergere nella natura.

Stare nella natura fa bene: lo dicono anche le tradizioni

Il contatto con la natura, stare nei boschi, fare una camminata, staccare per apprezzare ciò che si ha intorno fa bene e piace, lo dicono anche le tradizioni.

Basti pensare alla Norvegia: lì esiste proprio un termine che sta a indicare la bellezza dello stare lontani da tutto, immersi nel paesaggio naturale per rigenerare corpo e mente. Si tratta di friluftsliv, che significa proprio vita all’aria aperta, in ogni momento dell’anno a prescindere dal meteo. In Germania, invece, si parla di waldeinsamkeit che significa stare da soli in un bosco.

Modi per riconnettersi con sé stessi, con ciò che si ha intorno, immersi nella natura. Ma se non si può raggiungere uno spazio adeguato? Si può provare con un video per allentare lo stress, come ci insegna l’ultimo studio in materia. Magari un documentario o qualche immagine, che ci facciano provare la sensazione di trovarci lì, nel mezzo di una moltitudine di colori e di pace.