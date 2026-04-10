Design trasparente, LED personalizzabili, zoom ottico vero e un'AI che ricorda le cose al posto tuo. Nothing Phone (4a) costa meno di 500 euro ed è probabilmente lo smartphone più riconoscibile in circolazione

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Il retro trasparente del Nothing Phone (4a): non è solo estetica, è una scelta di stile precisa.

Sei in fila al bar, tiri fuori lo smartphone per controllare un messaggio e la persona accanto a te lo nota… Non perché stai guardando qualcosa di strano, ma perché il telefono è diverso da tutti gli altri.

La scocca è trasparente, si vedono i componenti interni e sul retro c’è una barra di luci che si accende in modi diversi a seconda di chi ti scrive. È uno di quei rari oggetti che catturano l’attenzione anche di chi di tecnologia non sa niente.

Nel mercato degli smartphone, dove tutto tende ad assomigliarsi (stesso rettangolo nero, stesso layout di fotocamere, hai presente?) c’è ancora qualcuno che ha deciso di creare qualcosa di originale capace di diventare un vero accessorio di personalità.

Nothing Phone (4a) parte da 369 euro e porta in fascia media uno zoom periscopico ottico, un display brillantissimo, la Glyph Bar personalizzabile e un’esperienza d’uso pulita, con intelligenza artificiale a supporto delle attività quotidiane. È il telefono più originale della sua categoria.

Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a) Transparent Smartphone, design trasparente iconico, tecnologia avanzata, esperienza utente unica

VOTO TOTALE 8.5 Nothing Phone (4a) Nothing è un brand con un'idea precisa: fare tecnologia che abbia una personalità visiva riconoscibile e un software pulito, senza fronzoli. Il Phone (4a) non è un top di gamma, ma nella fascia media di prezzo (sotto i 500 euro) porta funzioni che di solito trovi solo su telefoni che costano il doppio: uno zoom ottico vero con lente periscopica, un display AMOLED brillantissimo, una batteria abbondante e un sistema di notifiche luminose completamente personalizzabile. È il telefono giusto per chi vuole qualcosa di concreto, originale e che non costi un patrimonio. PRO Design originale

Zoom periscopico 3.5X

Display luminoso e leggibile anche al sole diretto

Software pulito, veloce e senza fronzoli

Funzioni AI utili nella quotidianità

Carica al 50% in 22 minuti CONTRO Niente carica wireless

eSM assente su modello base

Modello base con soli 128 GB Design iconico: il telefono che si nota VOTO: 9 La prima cosa che colpisce del Nothing Phone (4a) è la scocca posteriore in vetro trasparente: non è un vezzo estetico fine a se stesso, è una scelta identitaria precisa che dona anche a chi lo possiede un tocco di personalità in più. Si vedono i componenti interni tra circuiti e strutture ed è piacevole da guardare, quasi come un oggetto di design industriale. Non è plasticoso, non è cheap: il peso di 204 grammi è ben distribuito, lo spessore di 8,6 mm lo rende comodo da tenere in mano e la struttura in metallo lo rende più solido di quanto la trasparenza potrebbe far pensare. La caratteristica divertente che impari ad apprezzare nella quotidianità è la Glyph Bar: una barra verticale di 63 mini-LED sul retro che crea un sistema di notifiche luminoso completamente personalizzabile. Puoi impostare che si illumini in modo diverso a seconda del tipo di notifica che ricevi, che mostri una barra di avanzamento quando stai aspettando un Uber o una consegna, o che si accenda con un'animazione specifica per un contatto che vuoi riconoscere subito senza guardare lo schermo. Immagina di avere il telefono girato sul tavolo in riunione: non vuoi guardarlo per non distrarti, ma vuoi sapere se ti ha scritto una persona specifica. La Glyph Bar te lo dice senza che tu tocchi niente. Un tocco di digital detox dallo schermo che si impara ad apprezzare. C'è anche una piccola chicca fotografica: durante la registrazione video, un LED rosso sul retro si accende automaticamente, come nelle videocamere tradizionali, per far sapere a chi ti sta di fronte che stai riprendendo. Display: uno schermo che non ti aspetti VOTO: 9 Il display di Nothing Phone (4a) è uno dei punti più sorprendenti per chi viene da telefoni di fascia media degli anni scorsi. È un pannello AMOLED da 6,78 pollici: significa che ogni pixel produce la propria luce, con neri profondi, colori vividi e un contrasto che su altri tipi di schermo non si vede. La risoluzione 1.5K e 440 pixel per pollice lo rendono nitido per testi, foto e video. Anche sotto il sole diretto, in spiaggia, in terrazza, camminando, si legge tutto senza dover fare schermature con la mano o alzare la luminosità al massimo, mentre la tecnologia anti-sfarfallio riduce l'affaticamento degli occhi durante l'uso serale o notturno. Una di quelle cose che non noti finché non le hai… e poi non vuoi più farne a meno. L'Always-On Display mostra ora, notifiche e stato della batteria anche a schermo spento, così non devi accendere il telefono per un controllo veloce e il sensore di impronte digitali è integrato sotto al display, dando al tuo mondo digitale una comoda sicurezza in più. Fotocamera: zoom potente VOTO: 8 Phone (4a) ci fa una sorpresa in ambito fotografico con la sua lente periscopica: una tecnologia che di solito si trova solo sui top di gamma da 1.000 euro in su, qui inserita in un telefono che parte da 369 euro. Il periscopio è un sistema ottico che, invece di far sporgere l'obiettivo dal corpo del telefono, devia la luce internamente con degli specchi. In pratica puoi fotografare qualcosa di lontano (un soggetto su un palco, uno scorcio di paesaggio) con la stessa nitidezza di uno scatto ravvicinato. Il sensore principale da 50 MP è tra i più luminosi della categoria e la fotocamera frontale è da 32 MP con grandangolo da 89°: inquadra il 10% di campo in più rispetto al modello precedente, quindi nei selfie di gruppo o nelle videochiamate entra più scena senza dover allontanare il telefono. I video arrivano fino a 4K a 30fps, stabili grazie alla stabilizzazione integrata. L'unico punto debole è la grandangolare da 8 MP: fa il suo dovere per foto d'ambiente o paesaggi allargati, ma non è all'altezza della camera principale nei dettagli fini. Non è un problema se non sei una fotografa professionista, ma vale la pena saperlo. Software e AI: connubio ideale VOTO: 8 Nothing OS 4.1, il sistema operativo del telefono, basato su Android 16, è probabilmente quello che rende questo dispositivo davvero speciale rispetto alla concorrenza. È pulito, veloce, privo di applicazioni preinstallate inutili che occupano spazio e rallentano il telefono. Le animazioni sono fluide e naturali, passare da un'app all'altra è immediato, e l'interfaccia ha una coerenza visiva (tutto è in bianco, nero e con font minimalisti) che lo rende piacevole da guardare ogni giorno. Le funzioni Essential sono il sistema di intelligenza artificiale integrato, tra le più pratiche che si trovano a questo prezzo. Ad esempio, Essential Space è una specie di secondo cervello digitale: premi un tasto dedicato e catturi qualsiasi cosa, come uno screenshot, una nota vocale, una foto, un'idea e l'AI analizza tutto, estrae le informazioni utili (un appuntamento, un numero di volo, un promemoria) e le organizza automaticamente. AI Eraser nella galleria rimuove persone, oggetti o riflessi indesiderati dalle foto con un tocco, tutto elaborato sul dispositivo senza inviare nulla a server esterni. E poi Essential Notifications permette di assegnare animazioni luminose specifiche della Glyph Bar a contatti o parole chiave: solo tu sai cosa significa ogni segnale. La batteria da 5.080 mAh supporta questo software senza fatica: in una giornata normale tra messaggi, social, qualche foto, musica e chiamate, si arriva a sera con ancora il 30% circa di carica. Anche sotto sforzo, la ricarica rapida da 50W porta il telefono al 50% in circa 22 minuti. Sommario Nothing Phone (4a) Design iconico: il telefono che si nota 9 Display: uno schermo che non ti aspetti 9 Fotocamera: zoom potente 8 Software e AI: connubio ideale 8

Conclusioni Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a) Transparent Smartphone, design trasparente iconico, tecnologia avanzata, esperienza utente unica Nothing Phone (4a) parte da 369 euro nella versione base (8 GB + 128 GB), ma il consiglio è di prendere almeno quella da 256 GB a 409 euro: i 128 GB nel 2026 iniziano a stare stretti, soprattutto se scatti molte foto. Rispetto alla concorrenza diretta, Phone (4a) vince su design, originalità e pulizia del software, a un prezzo inferiore. In generale, si tratta del telefono giusto per chi vuole qualcosa di diverso dal solito rettangolo nero, con uno zoom periscopico che la concorrenza diretta non ha, un software pulito con AI concreta e un design che si nota. Potrebbe non avere senso, invece, per chi cerca potenza massima o funzioni molto avanzate della fotocamera.