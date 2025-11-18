Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

A fine giornata, quando ti guardi allo specchio, i capelli raccontano la giornata che hai vissuto: la corsa tra ufficio e spesa, le riunioni, il tempo che sfugge. Li guardi e pensi che ci vorrebbe un parrucchiere a domicilio, qualcuno che in dieci minuti li trasformi da spenti a luminosi, senza sforzo. Ti prometti sempre che “domani mattina li sistemo meglio”, ma poi tra sveglie, colazione e messaggi di lavoro non resta mai tempo. E così finisci per legarli, limitandoti a pensare “basta che stiano in ordine”.

Ma nella vita reale, quella fatta di ritmi serrati, smart working e serate improvvisate, un buon alleato beauty può diventare una vera forma di organizzazione personale. Come il caffè pronto in due minuti o la lavatrice intelligente che finisce il ciclo quando torni a casa, anche la bellezza può (e deve) essere smart, veloce e soddisfacente.

Shark Glam semplifica la routine: asciuga, liscia, lucida e arriccia in pochi minuti senza stress. Un multistyler 5-in-1 pratico ed elegante, perfetto per domare ogni chioma e sentirsi in ordine ogni giorno, anche tra smart working e impegni di famiglia.

Shark Glam Multi-styler Multi-styler per ricci definiti, onde strepitose e un liscio perfetto

VOTO TOTALE 8.3 Shark Glam Multi Styler La promessa di Shark Glam, il multistyler 5-in-1, è semplice ma allettante: ottenere una piega da salone in pochi minuti, su capelli bagnati o asciutti, senza surriscaldarli. È uno di quei dispositivi che cambiano la prospettiva: asciuga, liscia, arriccia, lucida e combatte il crespo con un solo corpo principale e cinque accessori intercambiabili. Il segreto sta nel mix tra aria ad alta velocità e piastre in ceramica termocontrollata, che modellano senza aggredire. Perfetto per chi cerca risultati precisi ma naturali, anche nei minuti rubati prima di uscire o tra una call e una cena con le amiche. PRO Asciuga e modella in un solo passaggio

Tecnologia delicata, adatta a tutti i tipi di capelli

Design elegante, con accessori smart e custodia rigida

Ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni CONTRO Leggermente rumoroso

Coni arricciacapelli non reversibili

Meno duraturo su capelli molto spessi o difficili da piegare Design e accessori VOTO: 8 Appena si apre la confezione, Shark Glam trasmette un’impressione di cura e ordine. La scocca color oro chiaro è elegante e moderna, pensata per piacere un po’ a tutte, anche a chi ama lasciare lo styler a vista sul vanity table. Nella confezione si trovano cinque accessori che coprono ogni esigenza: Silki, la piastra ad aria per lisciare e asciugare, Glossi, la spazzola lucidante per dare brillantezza, due cilindri auto-avvolgenti per creare onde morbide, il beccuccio concentratore per l’asciugatura rapida e FrizzFighter, il tocco finale anti-crespo. Tutti si agganciano e sganciano in pochi secondi, con un sistema a click intuitivo e pratico. L’unità principale è leggera e ben bilanciata (nonostante le dimensioni non proprio minime), così anche chi ha capelli lunghi e spessi può lavorarli senza indolenzire il braccio. Inoltre, la custodia inclusa morbida consente di riporre tutto all’interno, con una parvenza di ordine almeno dall’esterno (perché dentro gli strumenti tendono a mischiarsi un po’), evitando comunque grovigli e rendendo più semplice riporlo o portarlo in viaggio. Facilità d'uso VOTO: 8 L’uso quotidiano del Shark Glam è pensato per chi non è un’esperta di hairstyling ma vuole un risultato bello, concreto e senza complicazioni. Dopo la doccia, bastano pochi minuti: uno dei suoi grandi vantaggi è che con Silki nella modalità Wet-to-Dry puoi passare dai capelli bagnati a una piega liscia e setosa in un solo gesto. Il flusso d’aria e il calore lavorano insieme, riducendo i tempi quasi della metà rispetto a un phon più piastra. Durante la settimana, invece, Glossi e FrizzFighter diventano irrinunciabili: una veloce passata prima di uscire, ed è come se avessi “rinfrescato” la piega del giorno prima. Proprio questo si apprezza dei multistyler: una durata della tenuta magari minore rispetto agli strumenti con calore forte come piastre e ferri, ma la possibilità di ripassare i capelli ogni giorno senza danni. Chi lavora da casa lo amerà: puoi tenere lo styler sulla scrivania, usarlo tra una riunione e l’altra, e in meno di dieci minuti sembrare appena uscita dal parrucchiere. Nessuna app, nessuna impostazione macchinosa: tre livelli di temperatura, flusso d’aria già ottimizzato e un getto freddo per fissare la piega completano l’esperienza. Caratteristiche tecniche VOTO: 8 Sotto la scocca dorata del Shark Glam c’è un concentrato di tecnologia, pensato con intelligenza “umana”. La tecnologia Heat Sense monitora la temperatura 1000 volte al minuto, mantenendola costante e mai eccessiva, proteggendo anche le chiome più fragili. Il sistema Gloss Lock fissa la lucentezza naturale, riducendo l’effetto secco tipico delle sessioni di styling ripetute. Mentre con il motore potente ma bilanciato, l’aria è direzionata per modellare e disciplinare i capelli senza surriscaldarli. Chi ha i capelli ricci o mossi apprezzerà il controllo del calore (soprattutto nella versione con diffusore), che evita di “cuocere” i ricci, mentre chi ha capelli fini noterà la differenza nella morbidezza e nel tocco. L’unico aspetto meno entusiasmante? Il rumore: non è assordante, ma un po’ più marcato rispetto ad altri modelli. Un compromesso più che accettabile per la potenza che offre. Acconciature che puoi creare VOTO: 9 Il bello del multistyler è che si adatta ai momenti della giornata. Al mattino, Silki per un liscio veloce e leggero. Nel weekend, i cilindri auto-avvolgenti: basta avvicinare la ciocca e lo styler fa tutto, creando onde simmetriche senza torsioni di polso. Per rendere più duratura la piega mossa, meglio usare il getto freddo a fine passata, dopo aver tenuto l’aria calda per almeno 10 secondi, e un velo di lacca. Glossi, invece, è perfetta dopo una giornata di lavoro o una serata fuori: toglie il crespo senza alterare la forma, ideale anche nei giorni di pioggia o umidità alta. Un accessorio che, da solo, vale mezza routine di bellezza. Il risultato generale è naturale: le ciocche si muovono, restano morbide al tatto e la brillantezza dura più a lungo di un phon classico. Sommario Shark Glam Multi Styler Design e accessori 8 Facilità d'uso 8 Caratteristiche tecniche 8 Acconciature che puoi creare 9

Conclusioni Shark Glam Multi-styler Multi-styler per ricci definiti, onde strepitose e un liscio perfetto Shark Glam è uno di quei prodotti che migliorano davvero la vita quotidiana, soprattutto se il tempo per sé è poco ma la voglia di sentirsi curate resta alta. Alleggerisce la routine da troppi passaggi e strumenti, lasciando spazio a ciò che davvero serve: sentirsi bene, ogni giorno, anche in mezzo al caos. Il paragone diretto è inevitabile con il Dyson Airwrap, suo principale rivale: Shark Glam costa nettamente meno, ma offre una qualità molto vicina e, per alcuni aspetti, più pratica, unendo in un unico dispositivo anche la funzione lisciante di Airstrait. Nonostante le direzioni dell’aria dei coni, ad esempio, debbano essere cambiate manualmente (non si invertano automaticamente come nel Dyson) e il peso sia leggermente superiore, la gestione del calore e la varietà di accessori lo rendono un compromesso intelligente per chi vuole risultati professionali senza sforare il budget. Il prezzo di partenza è intorno ai 399 euro, con promozioni occasionali, ad esempio per Black Friday. A prima vista può sembrare un investimento alto, ma è utile ragionare in termini di sostituzione: un buon phon, una piastra, due spazzole, un arricciacapelli… tutti strumenti che Shark Glam incorpora in un solo corpo. Il costo diventa quindi un investimento nel tempo (e nello spazio), riducendo anche il caos dei cavi e degli accessori sparsi. E considerando i risultati, il rapporto qualità-prezzo è più che onesto: materiali solidi, resa immediata e una tecnologia che protegge davvero il capello.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.