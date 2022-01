Michelle Obama osa con gli shorts su Instagram: il look da copiare

Michelle Obama: i 57 anni dell’ex First Lady, tra look iconici e nuovi impegni

Gli Obama sono una coppia inarrestabile, e in occasione del nuovo anno si sono confermati in grado di catturare l’attenzione delle persone anche con una semplice foto su Instagram. Michelle Obama, accanto a suo marito Barack Obama, si è mostrata bellissima e sicuramente sensuale con gli shorts: un look giovanile, che non passa inosservato e che, scommettiamo, sarà tendenza.

Michelle Obama, gli shorts sensuali su Instagram

Michelle Obama ha mostrato tutta la sua bellezza e tutta la sua sensualità nella foto pubblicata su Instagram per augurare buon anno nuovo. Completino shorts e canotta neri, e sopra una giacca appariscente, nera e dorata. Un look non classico, quello dell’ex first lady, sensuale ma non volgare, che certamente sarebbe da copiare per vestirsi in un modo non impegnato, ma nemmeno trascurato.

Accanto c’è Barack Obama, vestito in modo più tradizionale con un completo camicia e pantalone, ma nemmeno l’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha ceduto a un look troppo serio. La camicia, infatti, presenta una fantasia particolare, la cravatta non è presente e le scarpe sono casual.

Michelle e Barack Obama, la comunicazione sui social

Siamo stati abituati negli anni a vederli in vesti sicuramente diverse. Oggi, però, gli ex first lady e presidente degli Stati Uniti d’America hanno optato per una comunicazione, anche attraverso i social, meno “ingessata” e più reale, nonostante abbiano sempre e ugualmente, nel corso degli anni, dimostrato di essere giocosi e felici.

Ad oggi, però, le responsabilità sono ovviamente meno, e i due coniugi si sono mostrati divertenti sui social per l’occasione: una foto abbracciati, in una posa completamente rilassata, e ognuno con un paio di occhiali dorati, a forma di stella e la scritta “2022”. Appariscenti, senza dubbio, ma anche divertenti perché ricordano una comunissima coppia che festeggia il capodanno insieme e condivide uno dei momenti della serata con i suoi follower.

“Buon anno da me e dal mio ragazzo!”, ha scritto Michelle Obama sul suo profilo, riferendosi proprio a suo marito, accanto a lei nella foto. “Auguro a tutti voi un anno pieno di felicità, amore e buona salute”, ha concluso così il messaggio di auguri per il buon anno, ricordando quali sono le cose essenziali nella vita.

Michelle Obama, la foto in shorts su Instagram